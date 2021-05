Giulia vince Amici, una vittoria che totalmente inattesa dalla ballerina che ha incantato tutti non solo grazie alla sua immensa bravura ma anche grazie alla sua risata contagiosa.

Giulia vince Amici 20

“E mo?! (…) C’è scritto Amici, che roba!” queste le prime parole di una Giulia incredula mentre solleva la sua coppa da vincitrice della 20esima edizione di Amici.

Giulia, che in finalissima ci è arrivata insieme a Sangiovanni, non ha creduto ai suoi occhi e alle sue orecchie quando ha visto il suo nome spiccare in avanti. I due si sono tenuti per mano fino alla fine per poi accasciarsi a terra coperti da una cascata di coriandoli dorati.

Giulia aveva appena ricevuto il premio Tim poiché “Si è distinta non solo per il suo percorso artistico e il suo talento ma anche per il suo cuore“.

A Sangiovanni i premi della critica e non solo

Ora che anche l’ultima edizione di Amici ha un vincitore, ecco a chi sono andati gli altri premi:

Il premio Tim a Giulia

a Giulia Il premio delle radio assegnato da: Federica Gentile Rtl 102.5, Massimiliano Montefusco RDS , Daniela Cappelletti, Radio Italia, Silvia Notargiacom Radio 101

assegnato da: Federica Gentile Rtl 102.5, Massimiliano Montefusco RDS , Daniela Cappelletti, Radio Italia, Silvia Notargiacom Radio 101 Brano più radiofonico è il singolo Malibù di Sangiovanni

è il singolo Malibù di Sangiovanni Premio Siae , consegna il premio Giovanni Caccamo Sangiovanni

, consegna il premio Giovanni Caccamo Sangiovanni Premio Marlù invece è stato assegnato a tutti loro

Amici 20 si conclude con Giulia vincitrice

La 20esima edizione di Amici giunge al termine con una puntata finale che non si è risparmiata nei colpi di scena e nei siparietti comici. A partire da Stefano De Martino, che ha ballato il Tuca Tuca con Lorella Cuccarini, dando il la a Rudy Zerbi per una nuova provocazione ad Arisa.

Alla fine il duo Zerbi-Arisa si è lanciato in pista, con la cantante imbarazzatissima ma divertita. Un’edizione, questa di Amici 20, segnata anche dal profondo legame di amicizia che ha segnato i concorrenti.

Approfondisci:

Sangiovanni vince il premio della critica nella finale di Amici del 2021, il valore del riconoscimento