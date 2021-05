Sbaragliando i pronostici che vedevano in Sangiovanni il vincitore della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile si è aggiudicata il primo premio del talent e dunque la vittoria. Lei e il cantante hanno condiviso ogni istante del loro percorso nel programma, diventando i protagonisti di una delle storie d’amore più amate di quest’edizione. Ora che l’avventura nella scuola si è conclusa, Sangiovanni continua a pensare alla sua Giulia, riservando per lei parole molto speciali.

Sangiovanni e Giulia in finalissima: gli istanti prima del verdetto

Sabato sera è andata in onda la finale di Amici 20, nel corso della quale ballerini e cantanti si sono scontrati un’ultima volta per cercare di aggiudicarsi la vittoria.

La serata è stata colma di emozioni e di momenti speciali: dalla dedica di Sangiovanni ai compagni di avventura al “Tuca tuca” di giudici e coach, passando ovviamente per la gara fra i concorrenti. La prima manche ha avuto come protagonisti i cantanti ed è stata vinta da Sangiovanni, che ha così avuto accesso alla finalissima. La seconda è stata invece vinta da Giulia, che ha avuto la meglio sul ballerino Alessandro. Nel corso della finalissima, la coppia Giulia-Sangiovanni è quindi stata costretta a scontrarsi dando vita a un’emozionante ultima manche.

Terminate tutte le prove in programma, i due fidanzati di Amici si sono seduti al centro dello studio in attesa di scoprire chi dei due si fosse aggiudicato la vittoria del talent. A gambe incrociate e stretti in un tenero abbraccio, Giulia e Sangiovanni hanno osservato la “carta” che nascondeva il volto del vincitore mentre si muoveva sul led sulle note di “We are the champions” dei Queen. Non appena è apparsa la fotografia di Giulia, il cantante ha sollevato le braccia esultando e ha poi abbracciato la ballerina, stendendosi con lei sul pavimento e lasciandosi ricoprire dalla pioggia di coriandoli mentre entrambi ridevano felici.

La dedica a Giulia nel post di Sangiovanni

Tornato alla realtà di tutti i giorni dopo lunghi mesi trascorsi nella casetta di Amici, Sangiovanni ha voluto parlare con i suoi fan su Instagram condividendo un messaggio di ringraziamento. Il cantante ha pubblicato alcune immagini della finale del talent, scegliendo come primissima fotografia quella che lo ritrae sorridente al fianco di Giulia, mentre entrambi stringono la coppia della vittoria. “Arrivare in finalissima con i vostri voti, riuscire a trasmettere un messaggio, crescere, essere accettato per ciò che sono.

Cantare su un palco” ha scritto il cantante riassumendo così l’avventura vissuta. Il suo pensiero è poi andato alla fidanzata e vincitrice della ventesima edizione di Amici. “Fiero di te Giulia” ha infatti commentato dolcemente, aggiungendo un cuoricino rosso e taggando la ballerina.

“Che mesi emozionanti e intensi @amiciufficiale, GRAZIE DI CUORE!- ha continuato passando poi in rassegna i premi vinti- grazie per il Premio Tim della Critica, Premio delle Radio per “malibu”, Premio SIAE”.

“E ora? – ha concluso- già sapete: LESSGOOO! SEMPRE!”.

Giulia pensa a Sangiovanni: “Non smetterò di ringraziare mai abbastanza”

Anche Giulia ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi attraverso il suo profilo Instagram. La ragazza ha pubblicato un post per celebrare la sua vittoria, includendo anche una tenera immagine in cui abbraccia Sangiovanni. Nel lungo messaggio scritto per mostrare tutta la sua gratitudine ai fan, ai compagni di avventura, alla sua famiglia, alla produzione di Amici, alla sua insegnante Veronica Peparini e alla padrona di casa Maria De Filippi, la ballerina ha dedicato qualche riga anche al suo fidanzato.

“Dalla casetta oggi è uscita la stessa Giulia che è entrata 7 mesi fa ma sollevata da tutti quei pesi che mi portavo dentro e per questo non smetterò di ringraziare mai abbastanza Sangiovanni” ha ammesso dolcemente la vincitrice di Amici, pensando alla persona che più le è stata vicina nella sua avventura.

“Piccola donna” ha commentato in risposta Sangiovanni, che da mesi sceglie proprio lei come fonte di ispirazione per i suoi brani, dedicandole barre e canzoni inedite.