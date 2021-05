Alessandro Cavallo chi è: esordio, infortunio e successo del ballerino finalista ad Amici 20

Alessandro Cavallo è uno dei finalisti di questa corrente edizione di Amici di Maria De Filippi 20, un’edizione che si concluderà a sorpresa con una finale a 5 e non a 4 come era stato preventivato. Tra i giovani talentuosi pronti a conquistarsi il titolo di campione di Amici 2021 c’è proprio il ballerino che ha mosso i suoi primi passi a Latiano.

Alessandro Cavallo: chi è il ballerino tra i finalisti di Amici 20

Alessandro Cavallo è uno dei ballerini più amati all’interno della scuola di Amici nonché uno dei 5 finalisti. Alessandro è nato a Latiano, in provincia di Brindisi, nel 1999, figlio di Antonio e Cosima.

Secondo di due fratelli, Alessandro comincia a muovere i primi passi nel mondo della danza nella “sua” Puglia, a Brindisi, presso l’Accademia Tersicore, sotto la ferrea direzione della maestra Antonella Di Lecce. In seguito, Cavallo frequenta il corso di studi presso il Teatro alla Scala di Milano, dove si diplomerà diventando un ballerino classico e contemporaneo sopraffino.

Alessandro Cavallo e l’infortunio alla schiena

Sembrerebbe andare tutto bene ma la vita mette i bastoni tra le ruote al ballerino. Infatti, un bruttissimo infortunio alla schiena costringerà Alessandro Cavallo a mettere la danza da parte per un po’ di tempo, facendogli prendere consapevolezza del proprio corpo.

La carriera di Cavallo vanta numerosi stage: nel 2015 all’Opera di Bordeaux (stage bimestrale), nel 2016 frequenta l’IB stage a Barcellona dopo aver acquisito un’importante borsa di studio e, nello stesso anno, interpreterà il Principe di Cenerentola al Teatro alla Scala di Milano. L’infortunio, il crollo, poi la rinascita. Nel 2019, Alessandro entra a far parte del corpo di ballo del Balletto del Sud e, a gennaio 2021, entra nella scuola di Amici 20.

Alessandro e il successo ad Amici 20

È il 9 gennaio.

La produzione del programma di Maria de Filippi chiede che Riccardo Guarnaccia, allievo di Lorella Cuccarini, sfidi in seguito ad un provvedimento disciplinare, Alessandro Cavallo. Il brindisino balla Lose Yourself di Eminem (comparata) e una tarantella, aggiudicandosi la sfida ed entrando di diritto nella scuola.

All’interno di quest’ultima, verrà seguito dalla Cuccarini, spaziando con disinvoltura tra i diversi stili e conquisterà prima il Serale e, l’8 maggio 2021, la finale del talent show. Durante la semifinale Cavallo riceve 2 importantissime offerte di lavoro. La prima da Karl Sydow, produttore di Dirty Dancing in tutto il mondo, a partecipare al suo progetto, Broadway Milano (che partirà a dicembre 2021).

La seconda da Valerio Longo (che ha offerto un posto anche a Serena Marchese) nel Balletto di Roma.

Nella scuola stringe una particolare amicizia con la cantante Enula, una possibile love story, vista la complicità percepita durante i numerosi daytime. Amore però mai sbocciato visto che la cantante, dopo l’uscita dal programma, sembra essersi riavvicinata al fidanzato storico, Leo Gassmann (alcune storie social di entrambi gli artisti dimostrano il ritorno di fiamma).

Nel cuore dei telespettatori del programma però rimarranno indelebili i numerosi baci e gesti di affetto che Cavallo e la cantante si sono scambiati.

Curiosità su Alessandro Cavallo

Sul ballerino sappiamo davvero poco: prima del talent era molto attivo sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di 200mila followers. Alessandro, in seguito all’infortunio, si è voluto tatuare la scritta No Pain, ovvero “Nessun Dolore”, sul fianco. Il ballerino ha dichiarato di accettare di buon grado le critiche, percepite come un motivo per migliorarsi.