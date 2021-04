In queste ore si è sollevato un velo di mistero attorno a due protagoniste di Amici 20: l’allieva Giulia e l’insegnante di danza Veronica Peparini. Fra i post Instagram della maestra appare infatti un video che mostra la ragazza intenta a ballare in una scuola di danza, prima del suo ingresso nel talent. In molti credono che le due si conoscessero già da prima e temono che Giulia possa aver goduto di un “trattamento di favore” per il suo ingresso ad Amici.

Il video incriminato: Veronica Peparini e Giulia si conoscevano?

I fan di Amici di Maria De Filippi stanno riflettendo su una questione poco chiara.

Osservando i post della coach Veronica Peparini infatti qualcuno sembrerebbe non essersi lasciato sfuggire un particolare. Lo scorso settembre 2020, l’insegnante di danza ha postato alcuni filmati che mostrano la medesima coreografia ripetuta da più ragazzi in una sala prove. Nulla di strano se si pensa che Veronica è una maestra di danza anche al di fuori della scuola di Amici. Tuttavia, fra i 7 video postati uno in particolare (il terzo) ha come protagonista un volto noto dell’attuale edizione del talent: Giulia. La ballerina 18enne appare infatti mentre danza al fianco di un ragazzo suo coetaneo.

Queste immagini sono state pubblicate prima dell’inizio del programma di Maria De Filippi ed è quindi evidente che Veronica e Giulia non si sono incontrate per la prima volta all’interno del talent di Canale 5. Quello che però resta da chiarire è il tipo di rapporto che le due avevano. In queste ore alcuni follower dell’insegnante hanno commentato il filmato, sostenendo che Veronica fosse la maestra di Giulia prima del suo ingresso ad Amici e accusando l’insegnante di aver segretamente favorito la giovane ballerina.

Una possibile spiegazione

I video postati da Veronica Peparini parlano chiaro: lei e Giulia avevano già avuto occasione di conoscersi prima dell’inizio di Amici 2021.

Tuttavia è possibile che il loro incontro si sia limitato a una sola volta e che quindi Veronica non sia mai stata l’insegnante della giovane ballerina. Le scuole di danza infatti sono solite organizzare workshop e laboratori per ampliare le conoscenze accademiche dei propri allievi. Durante questi eventi, gli insegnanti delle strutture chiedono ai colleghi che vantano rilevanti esperienze professionali di tenere lezioni speciali per gli aspiranti danzatori delle scuole. Veronica quindi potrebbe aver risposto all’invito degli insegnanti di danza di Giulia, proponendo una lezione di danza presso l’istituto in cui lei abitualmente studiava.

In tal caso, lei e la giovane avrebbero trascorso insieme solamente le poche ore necessarie alla conduzione del corso.

Spesso inoltre, i docenti chiamati a presentarsi nelle scuole come insegnanti esterni in occasione degli stage giungono accompagnati da un assistente che li aiuti nell’insegnamento e nelle correzioni da proporre agli allievi. Ciò spiegherebbe la presenza di Andreas Muller, che compare a sua volta in alcuni dei video postati dalla Peparini.

Le reazioni di Veronica Peparini e Giulia

Per ora, né Veronica Peparini né Giulia hanno risposto alle accuse di chi crede vi siano stati episodi di favoritismo. È inoltre molto probabile che l’allieva non sia venuta a conoscenza di queste polemiche, in quanto in queste settimane sta vivendo con i compagni nella casetta di Amici, dove non ha accesso al cellulare, né tantomeno ai social.

Chissà quindi che le due non scelgano di sfruttare proprio la prossima puntata del serale per rispondere pubblicamente alle critiche o che invece preferiscano non badare alle malelingue.

Il video pubblicato da Veronica Peparini

Lo scorso settempre Veronica Peparini aveva pubblicato 7 filmati, in cui vari ballerini interpretano la medesima coreografia.

Giulia appare nel terzo video, in compagnia di un altro ballerino.