Nino Frassica è un volto noto e amato della televisione italiana da quando agli inizi degli anni ’80 cominciò la sua carriera. Tanti successi per il comico ed anche anche attore messinese che l’hanno portato a rimanere in televisioni per così tanti anni. Ultimamente, i fan lo hanno visto per la prima volta al serale di Amici di Maria De Filippi e possono seguirlo settimanalmente come ospite fisso di Fabio Fazio.

Nino Frassica: la vita privata e gli inizi di carriera

Il comico e attore Antonino Frassica, detto Nino, nasce a Messina nel 1950, un posto che lo segna particolarmente nella sua vena comica intrisa da sempre di detti e modi di dire siciliani.

Da sempre appassionato di teatro si fa notare grazie ad alcune tv provinciali del messinese agli occhi di Renzo Arbore, che lo volle per un film che sancì di fatto il loro sodalizio artistico.

A proposito di sodalizi, Nino è stato da sempre molto riservato sulla propria vita privata non amando molto il gossip, anche se preferisce prenderlo in giro nei suoi tanti sketch. Alcune informazioni però si riescono a racimolare: tra passato e presente ci sono infatti due matrimoni.

Il primo, con l’attrice e collega Daniela Conti, è terminato dopo una storia d’amore di 8 anni nel 1993.

Il secondo è in corso e lo vede legato all’attrice Barbara Exignotis dal 2018. I due, da quello che si sa, hanno deciso di convolare a nozze dopo 10 anni di convivenza.

Nino Frassica: la carriera e Renzo Arbore

La lunga carriera di Nino Frassica è scandita inizialmente dal legame lavorativo instaurato con il grande musicista e presentatore Renzo Arbore. I due hanno collaborato in svariati programmi televisivi che hanno segnato un’epoca della televisione italiana, quella degli anni 80, dando vita a personaggi iconici che raccontavano l’Italia di quegli anni.

Tra le trasmissioni cult non si possono non citare Quelli della notte e Indietro tutta!. I due varietà vedevano Nino alle prese con due personaggi da lui interpretati: il frate Antonino da Scasazza, strampalato uomo di chiesa intento a promuovere gli eventi da lui organizzati nella sua fantomatica cittadina, ed Il bravo presentatore, personaggio che prendeva in giro i presentatori televisivi dell’epoca dimostrandosi impacciato e capace di gaffe e giochi di parole unici.

Frassica conquista la tv

La vena comica di Frassica ha continuato ad alimentarsi in altri programmi di successo ( citiamo tra gli altri Domenica In e Scommettiamo che…?

) che lo hanno consacrato a maestro della comicità italiana per le generazioni future di comici. Giochi di parole, equivoci linguistici, non sense e una buona dose di leggerezza sono i tratti distintivi della sua comicità.

Oltre ad essere un apprezzato comico Nino Frassica è noto ai telespettatori per aver preso parte come attore ad alcune tra le fiction più conosciute degli ultimi anni, Don Matteo e Fratelli Caputo su tutte, dove interpreta personaggi al di sopra delle righe in grado di far divertire il grande pubblico generalista.

Negli ultimi anni invece si è fatto notare principalmente come ospite fisso delle trasmissioni di due amati presentatori di casa Rai come Fabio Fazio e Carlo Conti, che Nino sfrutta come spalla nei suoi fantastici sketch comici.

Alla lista di presentatori che fanno da spalle comiche, ora c’è anche Maria De Filippi.

