Nino Frassica è ospite di Amici, il talent di Maria De Filippi. L’attore comico non fa mancare l’ironia e si lancia in una serie di battute che suscitano le risate del pubblico. Tra queste anche un riferimento a Barbara d’Urso, con cui si dice che la conduttrice di Amici sia in guerra.

Nino Frassica rompe il ghiaccio ad Amici

Dopo tutte le polemiche che caratterizzano le puntate di Amici, Nino Frassica punta sulle battute per spezzare la tensione e si lancia nella comicità sul programma. “Volevo precisare, come ha fatto la volta scorsa Loredana Berté, io sono registrato“, esordisce l’attore, “Sono doppiato, voglio essere onesto con il pubblico.

Sono elegante, mi hanno detto di vestirmi elegante, serata di gala. Posso anche cambiare la cravatta“.

Nino Frassica dichiara inoltre di poter stare più vicino a Maria De Filippi, che mantiene la distanza, essendo vaccinato: “Ho fatto il vaccino, lo Spifezer, DonnaModerna…“, scherza, “Ho fatto anche il test di gravidanza“. Non mancano poi le punzecchiature ai giudici: “Stefano De Martino che vorrebbe litigare con tutti ma nessuno lo insulta“, scherza Nino Frassica leggendo una fantomatica lettera di un suo amico.

La presa in giro di Maria De Filippo

Nino Frassica in particolare non risparmia la conduttrice Maria De Filippi e il marito Maurizio Costanzo: “Maria fa pronunciare a Maurizio il fatidico ‘ti’ e fanno il 78% di share“.

Ma non finisce qui: “La prima cosa che Costanzo ha insegnato a Maria è che il giornalista è il mestiere più antico del mondo. Nella sua casa di campagna ospita moltissimi gatti randagi, talmente tanti che il prossimo anno farà un nuovo format che si chiamerà ‘Mici di Maria De Filippi’“, continua l’attore a raffica.

La battuta su Barbara d’Urso ad Amici

Nino Frassico nomina anche quella che secondo le voci è l’acerrima rivale della conduttrice Barbara d’Urso: “Maria De Filippi, quando è nata, piange.

E Barbara d’Urso la invita subito come ospite a Pomeriggio Live“.

Un momento che fa tenere il respiro, visto che le indiscrezioni parlano di una guerra aperta con Maria la Sanguinaria che assedierebbe la collega, la quale ha visto notevolmente ridotto il suo ruolo a Mediaset. Forse anche ad Amici vale la regola che una risata vi seppellirà.

