Mara Venier e Alberto Matano insieme di domenica, ma non è Domenica In. Visto il temporaneo stop al programma per la puntata di domenica 13 giugno, la conduttrice ne ha approfittato per riposarsi e riprendersi dopo la brutta e dolorosa disavventura legata all’intervento al dente. Visto l’inizio degli Europei, con debutto all’Olimpico, la puntata di oggi di Domenica In è stata sostituita da uno speciale dedicato all’evento sportivo.

Mara Venier era a pranzo con Alberto Matano, il giornalista de La vita in diretta l’ha immortalata in diverse stories, nelle quali la conduttrice si è mostrata sorridente.

Mara Venier e Alberto Matano a pranzo insieme

Sorridente anche se ancora visibilmente dolorante, Mara Venier torna sui social dopo il post pubblicato nel quale ha raccontato che cosa l’abbia portata al ricovero in clinica, ovvero una conseguenza di un’operazione al dente. La conduttrice di Domenica In ha passato la domenica insieme all’amico e collega Alberto Matano: “Non potete sapere chi c’è con me oggi” ha detto il giornalista in una storia, inqudrando poi la zia Mara. “Oggi una domenica pazzesca” ha continuato, aggiungendo: “Ma quanto sei bella?” e lei ha risposto scherzando: “Come il cul della padella” per poi alzare il calice a mo di brindisi.

Oltre alle storie di Alberto Matano, che la Venier ha ricondiviso sul suo profilo, entrambi hanno postato le foto scattate insieme, accompagnate da diverse didascalie: “Questa domenica è tutta per me” ha scritto il giornalista riferendosi alla zia. “Grazie Alberto, la nostra domenica. Grazie a tutti voi amici di Instagram” ha scritto invece Mara Venier.

Visti Mara Venier e Alberto Matano insieme, in tanti si sono lanciati a scrivere nei commenti per lasciare un pensiero di affetto o un cuoricino alla conduttrice.

“Che bello, dopo tanta sofferenza, vederti sorridente fra le braccia di un grande amico” ha scritto Sandra Milo. “Come sta Mara?” ha chiesto Raoul Bova nei commenti al post di Matano, al quale il giornalista ha risposto: “Ciao Raoul, sta un po’ meglio ma ancora non ristabilita e molto provata“.

