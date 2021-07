Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono pronti a ritornare in televisione a partire dal prossimo autunno con un importante ruolo in una delle trasmissioni più amate della televisione di via Mazzini. Purtroppo al loro fianco non ci sarà più la amata ed indimenticata collega Anna Marchesini ma i due comici sapranno farsi valere e terranno compagnia al pubblico della Rai a suon di risate.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi torna in Rai: l’annuncio

Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono due volti noti della comicità italiana che a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 hanno fatto ridere generazioni intere con gli schetch esilaranti de Il Trio.

Un tempo però a far ridere insieme al loro sugli schermi della Rai c’era la grande amica e collega Anna Marchesini, prematuramente scomparsa nel 2016, che ora non potrà assistere alla loro reunion.

È infatti notizia recente che il duo è pronto a riunirsi e fare il suo ritorno in Rai e precisamente sul terzo canale grazie alle scelte del loro amico e conduttore di Che tempo che fa Fabio Fazio. Dopo la conferma ufficiale del programma, arrivata a margine della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2021/2022, è stato proprio il conduttore del programma di Rai3 ad ufficializzare lo sbarco in trasmissione dei due comici con un post sui suoi social che esclamava con gioia:

“Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il benvenuto a Massimo Lopez e a Tullio Solenghi Vi aspettiamo per la nuova stagione di #CTCF con Fabio Fazio in autunno su RaiTre“.

🥁 Siamo felici di annunciarvi che un mitico duo entrerà a far parte della squadra di Che Tempo Che Fa: diamo il benvenuto a @MassimoLopez_ e a @SolenghiTullio 👏🏼



Vi aspettiamo per la nuova stagione di #CTCF con @fabfazio in autunno su @RaiTre 📺 pic.twitter.com/OUbRK05aEZ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) July 17, 2021

Il ruolo del duo in Che tempo che fa

Arriva dunque nuova linfa al programma di punta di Rai3 che con l’avvicinarsi della nuova edizione sta iniziando a scoprire le sue carte. Che tempo che fa è infatti pronto ad accogliere Massimo Lopez e Tullio Solenghi come nuovi comici della trasmissione che da sempre strizza l’occhio alla risata come possono confermare le partecipazioni nel tempo di Aldo, Giovanni e Giacomo prima ed Ale e Franz poi.

Cambio della guardia dunque per i comici del programma che cercheranno di far ridere il pubblico nel consueto spazio comico della trasmissione che si impreziosisce come sempre della presenza di Luciana Littizzetto.