Un posto al sole è pronto a tornare con le nuove puntate dell’ultima settimana del mese di luglio. Gli episodi della soap andranno in onda a partire da lunedì 26 luglio 2021 e l’appuntamento è fissato come al solito ogni giorno a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, e ci accompagneranno fino al venerdì della stessa settimana. I fan continueranno il preserale della rete Rai insieme alla conosciuta soap italiana da sempre ambientata a Napoli ed arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni delle prossime puntate

Nelle prossime puntate di Un posto al sole continueranno le vicissitudini di Filippo che sarà ancora alle prese con i suoi vuoti di memoria mentre Silvia sarà di fronte ad una scelta da fare.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 26 luglio

Filippo è ancora alle prese con un presente che fatica ad accettare dato che non ha ricordi della sua vita passata con le donne di casa. Marina sta per lasciare Napoli e Roberto non saprà come gestire questa situazione anche perché ha difficoltà a gestire il rapporto con il figlio. Intanto Silvia vorrà vedere Michele per fare chiarezza con lui una volta per tutte.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 27 luglio

Serena è ormai rassegnata alla distanza che il marito ha messo in mezzo tra lei e la loro figlia ma cerca ancora di porre rimedio e trovare delle soluzioni.

Marina cercherà di capire cosa affligge Fabrizio e si metterà a scoprire quello che succede al pastificio. Non sarà un bel periodo per Pietro dopo che alcuni uomini lo hanno messo in ginocchio e ridotto male ma questo non farà altro che aumentare la sua sete di vendetta.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 28 luglio

Nonostante i suggerimenti di Marina per il pastificio, Fabrizio continuerà sulla sua strada pensando che il suo modus operandi possa farlo uscire dalla crisi in cui versa.

Patrizio cerca di chiarire la sua situazione con Clara dando una sterzata al loro rapporto.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 29 luglio

Guido ha perso la sua pistola di ordinanza dopo un’aggressione e sarà aiutato da Raffaele e Franco per ritrovarla. Intanto Roberto e Filippo si troveranno fianco a fianco in alcuni momenti di tensione dai quali per uscire dovranno unire le forze nonostante l’esito sia tutt’altro che facile.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 30 luglio

Speranza sarà in mezzo a due fuochi tra i due uomini della sua vita: il compagno Vittorio, ancora distante da come la moglie lo vorrebbe, e Samuel, che l’ha invitata a cena mettendola in crisi.

Filippo cerca disperatamente di risolvere la sua situazione andando in ricerca del modo di riappropriarsi dei suo ricordi ormai andati perduti.