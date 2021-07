Nell’ultima puntata di Temptation Island va in scena il falò di confronto finale tra Manuela e Stefano. L’atteso faccia a faccia si professa da subito infuocatissimo e, per motivi differenti, entrambi danno vita a un dibattito più che acceso, condito anche da insulti e schiaffi. È Manuela ad alzare le mani, sferrando un manrovescio sul volto di Stefano: “Non le ammetto più queste cose“.

Manuela e Stefano al falò di confronto

Manuela e Stefano sono i protagonisti indiscussi dell’ultima puntata di Temptation Island. Nel corso di queste settimane la coppia ha avuto modo di riflettere sul proprio rapporto, funestato da litigi e incomprensioni e dai tradimenti di lui, perdonati dalla ragazza.

Ma all’Is Morus Relais sembra che i problemi di coppia non siano stati risolti, anzi.

Nel villaggio delle fidanzate Manuela ha riflettuto sul rapporto con Stefano e su quanto sia stata cieca a perdonarlo per il tradimento subito. Ad addolcire il suo percorso nel reality ci ha pensato il single Luciano, divenuto presto un porto sicuro e un amico consigliere con il quale sfogarsi. Dall’altro lato Stefano ha instaurato un rapporto di complicità con la tentatrice Federica. Entrambi sono segni importanti: il loro rapporto di coppia è più che mai fragile e solo il falò di confronto finale può far luce su di esso.

Scontro aperto tra Manuela e Stefano

Il falò di confronto si preannuncia incandescente, considerando anche le immagini visionate da Stefano della sua fidanzata labbro a labbro con il tentatore Luciano. Il primo a parlare è proprio il ragazzo: “Prima cosa: dal primo giorno mi hai massacrato, hai tentato di ferirmi e offendermi. La cosa che mi fa più vergona non è tanto il bacio, ma cosa ti avevo detto? Che ti saresti innamorata di uno come te, che gli piacciono nuvole, sogni e favole. Io sto sulla terra invece“.

Manuela controbatte agguerrita: “Io non mi pento di quello che ho fatto. Io un uomo come te lo prenderei a schiaffi. Sono stanca. io ti ho amato sempre, ho messo la mia vita nelle tue mani. E tu come mi hai ripagato? Mi hai sempre tradita. Io ti ho perdonato perché il perdono non si nega a nessuno, ma non posso dimenticare“.

Lo schiaffo di Manuela a Stefano

Manuela, a seguire, ricorda a Stefano i tradimenti e le sofferenza patite: “Io ti ho perdonato non solo il tradimento, ma anche la violenza psicologica che mi hai fatto in questi anni“. Il confronto passa successivamente sul piano delle insicurezze, rinfacciate dall’una all’altra parte e viceversa.

Sono le parole di Stefano, atte a descrivere l’insicurezza di Manuela, a scatenare l’ennesimo scontro: “Tu hai il naso e lo zigomo rifatto“.

“E allora qual è il problema?“, la risposta di Manuela, prima di alzarsi dal coccio di legno sul quale sono seduti e tirare uno schiaffo sul volto del fidanzato. “Io non le ammetto più queste cose. Tu sei un porco, un maiale e un def*****te“, esclama sentendosi giudicata per il suo fisico e per la scelta di essere ricorsa ai ritocchini. Appreso che la situazione sta sfuggendo di mano, Filippo Bisciglia interviene per riportare Manuela alla calma e farla sedere nuovamente sul coccio.

