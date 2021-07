Mario Balotelli è stato protagonista di una lite social in questi giorni. Il calciatore si è confrontato con l’ex fidanzata Clelia, madre del figlio Lion. Ad accendere la discussione sarebbe stato un messaggio condiviso dello sportivo sul suo profilo social, letto dalla modella come una frecciatina non troppo velata nei suoi confronti. Il duro botta e risposta ha avuto luogo su Instagram.

Mario Balotelli accende la polemica: “Avere bambini contro il volere degli uomini”

Pochi giorni fa, Mario Balotelli ha affidato alle stories del suo profilo Instagram uno sfogo personale. Il calciatore è stato da poco confermato come nuovo calciatore per l’Adana Demirspor in Turchia, nel ruolo di attaccante, ma il lungo messaggio social non ha riguardato affatto le novità nella sua carriera sportiva.

Balotelli ha usato toni molto polemici per condividere le sue considerazioni su quella che a suo dire sarebbe una grande ingiustizia.

“La legge dovrebbe impedire alle donne in cerca di soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale” ha tuonato duro Mario.

Mario Balotelli e il pensiero su famiglia e denaro

Il nuovo numero 9 della squadra turca ha continuato a scrivere parole molto forti fra le sue stories, aggiungendo una riflessione personale sulla famiglia.

“La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza” ha commentato deciso. “Se sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non utilizzare terze persone come un bancomat, ma trovati semplicemente un lavoro prima di avere figli” ha ancora aggiunto, senza mai fare il nome del potenziale destinatario del suo messaggio.

“Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è…e la punizione alla fine sarà eterna” ha concluso lapidario, usando parole sempre più forti.

Mario Balotelli lancia dure frecciatine sui social: la risposta dell’ex fidanzata

Parlando di figli, è noto che Mario Balotelli è padre di due bambini: Pia, di 9 anni, avuta con Raffaella Fico e Lion, nato nel 2017 dalla relazione con l’ex fidanzata di origini svizzere, Clelia.

Proprio quest’ultima avrebbe intravisto fra le parole del calciatore un messaggio rivolto proprio a lei. Come riporta L’Unione Sarda infatti, la modella avrebbe condiviso un post sul suo profilo Instagram in risposta al messaggio pubblico di Balotelli. Clelia lo avrebbe perfino taggato affinché le sue parole lo raggiungessero direttamente.

“Non ha rispetto per le madri– avrebbe scritto Clelia pensando che il calciatore volesse parlare proprio a lei- l’unica cosa che fa è mentire”. “Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente…non si ferma mai” avrebbe infine concluso, lamentando una situazione tutt’altro che piacevole. L’attaccante avrebbe poi ancora risposto alla madre del figlio Lion, definendola senza mezzi termini “folle”.