Manuela e Stefano sono arrivati alla fine del loro lungo viaggio nei sentimenti a Temptation Island e, dopo un lungo confronto hanno preso la decisione. Il faccia a faccia al falò è stato agguerritissimo, ma alla fine entrambi hanno fatto la scelta più che inevitabile: dirsi addio. Al termine del falò Stefano se ne va via senza salutare Manuela.

Manuela e Stefano si dicono addio

Manuela e Stefano al punto di svolta a Temptation Island , al termine di un lungo viaggio nei sentimenti ricco di colpi di scena. Dopo tanti litigi e incomprensioni, la coppia si è ritrovata al fatidico falò di confronto e l’atmosfera è incandescente.

Tanta rabbia da parte di entrambi, ma anche un perentorio schiaffo che Manuela ha sferrato sul volto di Stefano, dopo essere stata giudicata per il suo aspetto esteriore e per il suo ricorso ai ritocchini.

Rabbia che ha fatto spazio alle lacrime di Stefano: “Ho avuto un momento di incertezza, succede. Però poi ho capito. Ho fatto degli errori da solo e li ho anche capiti“. Nonostante il pentimento di Stefano, la situazione è irrimediabile. Entrambi decidono infatti di porre fine alla loro tormentata storia d’amore, di uscire da Temptation Island separatamente e, dunque, di dirsi addio.

Tanta la delusione, a cominciare da quella di Stefano che, anziché salutare Manuela, si congeda dal confronto senza rivolgerle parola. “Basta, ci siamo già salutati prima. Posso andare?“, la richiesta a Filippo Bisciglia.

La storia d’amore di Manuela e Stefano

La storia d’amore di Manuela e Stefano è proseguita su un vero e proprio ottovolante, vivendo fortissimi cambiamenti nel corso degli ultimi anni. Non solo la lontananza per questioni lavorative, che li ha portati a vivere a distanza per moltissimo tempo. Ma anche, e soprattutto, i tradimenti di lui scoperti da Manuela e, nonostante tutto, perdonati.

La ragazza ha così cercato di ricucire il rapporto con il fidanzato, sino all’approdo a Temptation Island in cerca delle risposte tanto attese.

Al falò di confronto, però, ogni nodo è venuto al pettine e tutti i dubbi sono stati sciolti. Entrambi hanno cercato di mettere una pezza sulle ferite della loro relazione, ma nulla è valso per tornare a casa insieme mano nella mano. È la fine di una storia d’amore destinata inevitabilmente a un amaro epilogo.