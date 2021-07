Continua lo scontro a distanza tra Manuela e Stefano a Temptation Island. Questa volta al centro del dibattito sono alcune immagini che vedono la ragazza vicinissima al tentatore Luciano. Durante alcune effusioni in vasca, il single dà un bacio repentino sulla bocca di Manuela, provocando la reazione di Stefano che sta visionando i filmati: “Tenta di ferirmi in tutti i modi“.

Manuela contro Stefano a Temptation Island: “È un tirchio di m***a”

Manuela e Stefano sono sempre più ai ferri corti a Temptation Island. La coppia rischia di scoppiare ancor prima del falò di confronto finale, ultima tappa del loro viaggio nei sentimenti all’Is Morus Relais.

Al centro delle dinamiche, questa volta, sono alcune esternazioni di Manuela. Di fronte alle sue compagne di viaggio, la ragazza si lascia andare a un lunghissimo sfogo contro il compagno, accusandolo di essere avaro.

“Quando andiamo a cena lui mi chiede i soldi, lui non paga. Non fa un regalo, un c***o. È un tirchio di m***a“, il duro attacco di Manuela a Stefano. “Ma io posso stare con uno del genere? Che andiamo alla cassa e mi dà la metà dei soldi davanti alla cassa?“.

Manuela e le rivelazioni sul passato con Stefano

Manuela continua il suo sfogo sulla scia del nervosismo e dell’alta tensione: “Non sa neanche cosa vuol dire essere uomo“.

Dal Pinnettu, all’interno del quale sta visionando tutte le clip, Stefano risponde alle sue accuse: “E tu non sai cosa vuol dire essere donna“.

Lo sfogo con le sue compagne di viaggio porta Manuela a nuove rivelazioni sul passato turbolento con Stefano. Non solo il tradimento, ma anche il ritorno del ragazzo al suo fianco: “Lui non manterrà mai una donna. Lui vuole una come me che lavora, per quello se n’è tornato da Rimini. Perché se ne andava in giro come un pezzente, senza le camicie stirate.

Si mangiava surgelati e scatolette, per quello che è tornato. Se siamo arrivati a questo punto è perché lui non mi ha mai dato niente“.

Manuela e il bacio con il single Luciano

Ma Manuela si spinge oltre e, come dimostrano nuovi video proposti a Stefano al falò dei fidanzati, si lascia andare a tenere effusioni con il single Luciano. La complicità tra la ragazza e il tentatore è cresciuta di giorno in giorno, portano entrambi a confidenze reciproche e momenti di assoluta intimità. In vasca i due sono vicinissimi, i loro sguardi si incrociano più volte ed entrambi sono intenzionati a tenere a freno i propri istinti.

Sino a quando il single Luciano si lascia scappare un bacio repentino sulla bocca di Manuela, prima che lei lo ammonisse con lo sguardo e continuasse ad abbracciarlo.

“Che vergogna“, il commento di Stefano che, tra il deluso e l’arrabbiato, reagisce al bacio spiegando a Filippo Bisciglia: “Io lo sapevo, gliel’avevo detto che avrebbe abboccato. Adesso sta accelerando pure lei e tenta di ferirmi in tutti i modi, ma non ci riesce. Mi fa solo arrabbiare“. E, tornato al villaggio dei fidanzati, confessa amareggiato: “La dovevo lasciare io“.

Stefano e le confidenze con la single Federica

Anche Manuela viene sottoposta alla visione di alcuni video del fidanzato Stefano, in occasione del falò delle fidanzate.

La ragazza osserva il suo compagno sempre più vicino alla single Federica, con la quale condivide sprazzi di spensieratezza e chiacchiere in riva al mare.

Nel corso di una conversazione intima Stefano rivela alla tentatrice le zone d’ombra della sua storia d’amore con Manuela che, a suo dire, più volte tenta di sminuirlo nel corso del correre ordinario della loro vita quotidiana. “Ma perché vuole abbassare la tua autostima?“, la domanda di Federica, alla quale Stefano prontamente risponde: “Perché sa che lei non è alla mia altezza“.