Il maltempo di questi giorni sta preoccupando non poco in Italia e all’estero. Nelle ultime settimane sono state molte le notizie di acquazzoni e nubifragi e a contarne i danni sono stati anche alcuni vip nostrani. Ne sa qualcosa Christian Vieri, che ha dovuto interrompere il suo relax in quel di Formentera, per far fronte a una situazione piuttosto spiacevole: l’allagamento del cortile di casa.

Christian Vieri e l’allagamento della casa a Formentera

Nella tanto attesa estate 2021, sono molti i vip che hanno deciso di lasciare per un po’ l’Italia, per dirigersi verso mete estere. A quanto pare però per chi ha scelto Formentera come meta vacanziera il tempo negli ultimi giorni ha riservato una sorpresa spiacevole.

Poche ore fa, Paolo Bonolis ha scherzato sui social pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui lui e figli ironizzavano sull’improvvisa e violenta pioggia giunta a interrompere la loro colazione all’aperto.

L’acquazzone però non sembra aver causato disagi solamente al conduttore, ma anche a uno dei calciatori italiani più noti e amati dal grande pubblico: Christian Vieri. L’ex attaccante sta trascorrendo le vacanze sull’isola spagnola insieme alla famiglia e agli amici e nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con l’acqua caduta in questi giorni.

In un video ripreso da sua moglie Costanza Caracciolo (ex velina di Strisci la notizia) e pubblicato poi fra le stories di Instagram, Vieri appare alle prese con quello che ha tutta l’aria di essere un allagamento. Le piogge degli ultimi giorni sembrerebbero infatti aver causato un grande deposito di acqua nelle strade e nel giardino della loro dimora vacanziera.

Nelle immagini girate da Costanza Caracciolo, si vede Bobo aiutato da altre persone con le mani all’interno dell’acqua.

Le stories non sono più visibili perchè sono già trascorse 24 ore dalla loro pubblicazione. A quanto pare il calciatore cerca di sollevare un tombino, nella speranza forse di riuscire a far smaltire il deposito di acqua. “Ecco la nuova piscina” commenta divertita Costanza Caracciolo tentando di sdrammatizzare la spiacevole situazione.

Qualche ora dopo, l’ex velina ha aggiornato i fan su quanto realmente accaduto. “Grazie ragazzi per tutti i messaggi che ci avete scritto– ha iniziato- comunque è tutto sotto controllo, è uscito il sole e l’acqua è andata via”.

La reazione divertita di Costanza sembrerebbe però non essere piaciuta ad alcuni suoi follower, che le hanno scritto polemizzando su questo fatto.

“Per chi mi avesse detto ‘cosa c’è da ridere?’– ha continuato riferendosi ai commenti ricevuti- c’era da ridere e da sorridere”. “Intanto nessuno è stato maltrattato, nessuno si è fatto male” ha spiegato, parlando non solo del marito, ma anche delle persone che lo stavano aiutando.

La rivelazione sull’allagamento della casa di Christian Vieri: “Non è la prima volta”

Costanza ha infine rivelato che la tranquillità con la quale ha reagito all’allagamento è anche dovuta al fatto che già in passato lei e la sua famiglia si sono ritrovati a fare fronte a una simile situazione.

“Non è la prima volta che ci troviamo in questa situazione qui, sommersi dall’acqua. Quindi fatevi una risata e godetevi la vita” ha concluso sorridente, in barba alle malelingue.