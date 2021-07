Paolo Bonolis sta trascorrendo le sue vacanze con la famiglia a Formentera. Con lui ci sono la moglie Sonia Bruganelli, i loro figli Davide e Silvia e Stefano, nato nel 1984 dalle prime nozze del presentatore con l’americana Diane Zoeller. Le foto pubblicate in questi giorni sui profili dei coniugi Bonolis mostrano una sbalorditiva somiglianza fra Paolo e i suoi figli maschi.

Paolo Bonolis va in vacanza: la reunion di famiglia

Il conduttore di Avanti un altro ha deciso di godersi qualche giorno di riposo con i suoi cari, volando all’estero per le sue vacanze. Paolo Bonolis è partito dall’Italia con la moglie Sonia Bruganelli e i figli Silvia e Davide, ma qui sembrerebbe essere stato raggiunto da Stefano, uno dei due figli avuti dal primo matrimonio con la psicologa statunitense Diane Zoeller.

Il presentatore e la moglie hanno immortalato alcuni momenti della loro vacanza, con selfie, fotografie e video divertenti, condivisi poi sui loro profili social. Le immagini rese pubbliche in queste ore mostrano grande affiatamento fra i figli di Bonolis, che trascorrono insieme il loro tempo aldilà della differenza di età di oltre 20 anni.

Due giorni fa, la Bruganelli ha pubblicato un breve video in cui i due “maschi di casa”, Stefano e Davide appaiono molto vicini, uniti dal comune interesse per le gare olimpioniche in corso in questi giorni.

“Svegliarsi e trovare loro due insieme…” ha commentato felice la moglie di Bonolis, aggiungendo un emoji con gli occhi a cuore. Nel video si sente Sonia che spiega “Io mi sveglio e trovo questo spettacolo a casa che è la cosa più bella che potessi sognare”, mentre i ragazzi scherzano fra loro felici. Impossibile non notare la somiglianza fra i due figli di Bonolis, che hanno in comune il colore di occhi e capelli e che sembrano ripetere anche le medesime espressioni del viso, le stesse del padre peraltro.

Paolo Bonolis con il figlio: la somiglianza è sorprendente

Oltre all’innegabile somiglianza fra i due figli di Paolo Bonolis, in queste ore uno scatto pubblicato proprio da Paolo ha reso evidente la similitudine anche fra lui e uno dei due ragazzi. Ieri, il conduttore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie con Davide, l’unico figlio maschio avuto con Sonia Burganelli. “Di padre in figlio…” ha commentato Paolo, forse volendo proprio fare riferimento alla somiglianza fra lui e il ragazzino, classe 2004. Il giovane mostra lo stesso sorriso divertito del padre, che siede vicino a lui, e lo ricorda in molti tratti del volto.

Paolo Bonolis insieme al figlio Davide Bonolis: la somiglianza è innegabile

Fonte: Instagram

Paolo Bonolis e i figli a tavola: scena comica in vacanza

Ieri, sui profili Instagram di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e del loro figlio Davide è apparso il medesimo video, girato mentre tutta la famiglia era unita a tavola per la colazione. Probabilmente a convincere tutti a condividere le stesse immagini sui loro account social è proprio la divertente scenetta immortalata nelle immagini. Nel filmato si vedono infatti Paolo, il figlio maggiore Stefano e il minore Davide seduti a fare colazione mentre la pioggia cade sulle loro teste e sul tavolo.

“Sei sicuro di non voler tornare negli Stati Uniti?” domanda ironico Bonolis al figlio Stefano, ironizzando sulla sua scelta di raggiungerli in vacanza. “Benvenuto, grazie, che bel pensiero che hai portato!” aggiunge mentre i due figli ridono scherzando. “Andiamo in spiaggia oggi?” conclude infine il conduttore, prendendo con ironia la sfortunata giornata di pioggia. “Vado a fare la doccia là” risponde proprio Stefano indicando un punto del giardino, mostrando di saper tenere testa alla comicità del padre.