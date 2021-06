Diane Zoeller chi è: vita privata e carriera dell'ex moglie di Paolo Bonolis

Diane Zoeller è, oggi, un’affermata psicologa statunitense. Era il 1983 quando lei e Paolo Bonolis si uniscono in matrimonio e dal loro amore nascono i figli Stefano e Marina. Nonostante la loro storia sia giunta al capolinea soltanto dopo 5 anni, il loro rapporto è rimasto solido e fondato sul bene che li unisce e li ha uniti nel crescere i loro figli nonostante le distanze.

Tra Stati Uniti e Italia: l’amore lontano dai riflettori

Il matrimonio tra Diane Zoeller e Paolo Bonolis, durato dal 1983 al 1988, è stato un periodo molto importante per la vita del conduttore televisivo. Dall’unione nata prima che Bonolis diventasse lo showman che tutti oggi conosciamo, sono nati infatti i primi due figli del conduttore, Stefano e Martina.

Oltre a condividere l’esperienza genitoriale, entrambi alle prime esperienze, Diane e Paolo sono anche diventati nel tempo anche nonni insieme per la prima volta del loro nipotino, il figlio di Martina Bonolis.

Il dolore per la distanza dalla “famiglia americana”

Dopo la separazione, avvenuta nel 1988 per via del lavoro di entrambi e del sempre meno tempo passato insieme, Stefano e Martina rimangono stabilmente negli Stati Uniti, a New York, insieme alla madre.

In un’intervista a Domenica In con Mara Venier, Paolo Bonolis aveva ricordato il primo periodo trascorso lontano dai due figli e il matrimonio con Diane: “Io ero molto giovane, ebbi il primo figlio che avevo 23 anni e, quindi, ero anche nella difficoltà di gestire l’importanza di essere padre e di essere marito. A quell’età, tendenzialmente dici più io che noi”. La decisione di Diane di portare con sé i figli a New York è stata motivo di dolore per Bonolis che avrebbe voluto essere più presente come padre.

I rapporti tra Paolo Bonolis e Diane oggi

Sebbene la distanza e gli impegni lavorativi abbiano portato alla fine dell’amore tra Diane Zoeller e Paolo Bonolis, ciò non ha messo fine alla famiglia da loro creata.

L’ultima occasione che ha visto insieme gli ex coniugi è stato il matrimonio della figlia Martina.