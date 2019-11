Che bel momento per i figli di Paolo Bonolis. Appena il mese scorso la famiglia ha festeggiato Stefano Bonolis che ha sposato negli States Candice Hansen. Così la famiglia è tornata in America, questa volta per festeggiare il matrimonio di Martina, figlia avuta dalla prima moglie Diane Zoeller.

Il matrimonio di Martina

A pubblicare un bello scatto della famiglia ci ha pensato Sonia Bruganelli. L’attuale moglie di Bonolis ha festeggiato pubblicando uno scatto tenero tra padre e figlia. “The father of the bride“, si legge in didascalia dove padre e figlia si scambiano un dolce bacio. Presenti ai festeggiamenti anche i tre figli che Bonolis ha avuto con Sonia: SIlvia, Davide e Adele.

Il matrimonio di Stefano

Qualche settimana fa è stata la volta di Stefano, primogenito di Paolo Bonolis che, come Martina, è nato dal primo matrimonio del conduttore con la psicologa Diane Zoeller, con cui è stato sposato dal 1983. La famiglia allargata di Paolo Bonolis si è riunita ad Huntington, New York, e a condividere sui social uno scatto della gioia della famiglia ci ha pensato sempre Sonia Bruganelli.