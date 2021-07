Rai1 nella prima serata di mercoledì 28 luglio 2021 continua a proporre lo show divulgativo più amato dagli appassionati di cultura e scienza. Il programma Superquark torna con la terza puntata di questa stagione a partire dalle ore 21:20 circa, quando il padrone di casa sarà come sempre l’amato ed apprezzato conduttore Piero Angela ed il protagonista di puntata sarà il Sole.

Piero Angela ancora al timone di Superquark: la nuova edizione del 2021

La 27esima edizione di Superquark è incominciata ormai due settimane fa quando Piero Angela ha ripreso a raccontare con il suo classico stile intramontabile il mondo che ci circonda e tutte le sue curiosità.

Il più popolare programma televisivo di divulgazione di scienza, natura, tecnologia si prepara a mettere in onda la sua terza puntata che va onda oggi mercoledì 28 luglio 2021 che poi continuerà a tenere compagnia ai telespettatori per altre 4 nuove puntate che andranno in onda con il consueto appuntamento del mercoledì sera.

Saranno infatti 7 in tutto gli appuntamenti di questa edizione che come sempre torna con la sua classica formula consolidata di successo. Il format sarà composto come sempre da precisi e dettagliati servizi, da puntuali grafiche illustrative, dalle interessanti rubriche e da tutti gli approfondimenti con i graditi ospiti che faranno compagnia a Piero Angela in studio o con i loro interventi in collegamento mentre poi non mancherà il consueto filmato naturalistico che di solito apre le puntate.

Superquark: cosa vedremo in onda nella terza puntata di mercoledì 28 luglio 2021

Il protagonista della terza puntata del programma sarà il Sole. Come sempre la trasmissione si apre con un documentario curato dalla BBC che racconta la storia della stella che è all’origine di tutte le forme di vita presenti sul nostro pianeta che continuano a sfruttare la sua immensa luce.

Il documentario spiegherà l’influenza che il Sole ha sulla vita delle specie che popolano la Terra, che adattano di continuo le loro abitudini a seconda dell’alternanza delle stagione che la stella stessa determina.