Mentre si avvicina sempre di più la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, la Rai continua a riproporre al pubblico in replica su Rai1 le puntate della prima stagione, in modo che gli spettatori non si facciano trovare impreparati prima dei nuovi sviluppi. Come al solito oggi giovedì 29 luglio 2021 vanno in onda due episodi dove come sempre vedremo Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, un medico che deve fare a meno di dodici anni della sua memoria e che sta ricostruendo con fatica la sua vita. Le anticipazioni della trama degli episodi 9 e 10 che vede tra i protagonisti anche Matilde Gioli.

Doc – Nelle tue mani: oggi su Rai1 vanno in onda gli episodi 9 e 10 della prima stagione

Giovedì 29 luglio 2021 tornano in prima serata alle ore 21:20 su Rai1 Luca Argentero e la serie televisiva di successo Doc – Nelle tue mani con le repliche della prima stagione che continuano a fare compagnia agli affezionati telespettatori del primo canale.

Vedremo dunque nuovamente l’attore piemontese nei panni del dottor Andrea Fanti, il medico ispirato alla figura del vero Doc Pierdante Piccioni che ha raccontato la sua storia nel libro Meno dodici ed ha partecipato anche alla stesura della storia di questa fiction che ha stregato i telespettatori.

Doc – Nelle tue mani: la trama dei prossimi due episodi

L’episodio numero 9 della serie ha come titolo In salute e in malattia. Il dottor Andrea sarà alle prese con Agnese e la loro strana situazione sentimentale. Il Fanti sarà infatti convinto di aver fatto breccia nel suo cuore e preso dall’entusiasmo per la sua situazione organizzerà il matrimonio di un paziente che si terrà proprio in reparto. Il gruppo di specializzandi intanto sarà un po’ scosso per la proposta di Gabriele che coglie tutti impreparati e rovescia gli equilibri all’interno del gruppo.

Il decimo episodio che andrà in onda giovedì 22 luglio 2021 si intitola Quello che siamo e vedrà al centro dell’attenzione Lorenzo. Un paziente a lui vicino svelerà un suo delicato segreto mettendolo di fatto in una strana posizione. Intanto Gabriel ed Elisa sono alle prese con il complicato caso di un paziente che non si sa più esprimere ed è in grado di dire sempre e solo una parola.