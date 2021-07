Ballando con le stelle è uno dei talent show italiani più amati dal pubblico. Dal 2005 ballerini professionisti e concorrenti allietano il sabato sera di Rai 1 con le loro esibizioni e le vicende che li vedono protagonisti nel corso delle settimane di prove e performance. Raimondo Todaro occupa un posto d’onore nel cast della trasmissione, ma a quanto pare a partire dalla prossima edizione Milly Carlucci dovrà fare a meno di lui. Il ballerino ha detto addio a Ballando.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle: l’annuncio

In queste ore, i fan di Ballando con le stelle hanno ricevuto una notizia che probabilmente in molti avrebbero sperato di non dover mai udire.

Raimondo Todaro lascia la trasmissione dopo 15 anni di collaborazione. La scelta è stata comunicata dallo stesso ballerino con un post sul suo profilo Instagram. Todaro ha pubblicato un’immagine che lo ritrae molto giovane, con addosso una camicia nera e una collana a decorargli il petto. Molto probabilmente si tratta di un completo di scena di una delle sue prime esibizioni nel talent show di Rai 1.

“Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci“ ha scritto il ballerino nel post.

“All’epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire” ha continuato mostrando gratitudine per l’esperienza vissuta.

Raimondo Todaro addio a Ballando con le stelle: le sue parole

Dopo aver ripercorso brevemente la sua epserienza con Ballando con le stelle, Raimondo ha lasciato spazio all’annuncio sui suoi progetti a partire dai prossimi mesi. “Come spesso accade nelle famiglie– ha annunciato servendosi di una metafora- un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli“.

“Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato” ha dichiarato.

“Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro” ha infine concluso, rivelando di voler continuare a seguire il programma.

Raimondo Todaro via da Ballando con le stelle: le reazioni social

La notizia di Raimondo Todaro ha sconvolto i fan, gli amici e i colleghi, che hanno commentato numerosi il suo post. La sua collega di Ballando Samanta Togni ha scritto amichevolmente: “In bocca al lupo Rai”.

Paolo Belli ha commentato con “in bocca al lupo fratellino”, mentre Alessandra Tripoli si è lasciata andare a un tenero “tesoro”. Anche il giovane ballerino uscito da Amici, Tommaso Stanzani ha voluto esprimere un pensiero sulla notizia, aggiungendosi alla serie di “in bocca al lupo”, dedicati a Todaro.

Per ora, non sembrerebbe essere arrivata nessuna risposta pubblica da parte della padrona di casa Milly Carlucci, ma non è detto che anche lei non si aggiunga a breve fra i commenti affettuosi e di addio allo storico volto di Ballando con le stelle.