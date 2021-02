Il bravissimo ballerino di Ballando con le stelle ne ha viste di tutti i colori ultimamente: un intervento, il cuore spezzato… ma chi è Raimondo Todaro dentro e fuori dalla scena televisiva?

Francesca Tocca e la danza: i suoi due grandi amori

Raimondo Todaro nasce a Catania il 19 gennaio 1987 ma presto si trasferisce con la sua famiglia a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, e sarà in questa nuova città che si appassionerà alla danza. Una passione che come vediamo è stata duratura ed è arrivata fino ad oggi, tanto da farne un lavoro.

All’età di 18 anni incontra proprio sulle piste da ballo il suo grande amore Francesca Tocca. Entrambi capiranno presto di essere fatti l’uno per l’altro e dal loro amore nascerà nel 2013 la piccola Jasmine, che sarà anche la loro giovanissima damigella al matrimonio avvenuto l’anno dopo, il 1 giugno 2014.

La crisi con Francesca Tocca

Per anni sono stati sotto i riflettori del pubblico fino a quando, dopo sei anni di matrimonio, si spezza il loro rapporto. Infatti, mentre Raimondo è impegnato con lo show Ballando con le stelle, Francesca Tocca prosegue la sua carriera in Amici 2020 durante il quale sboccia una particolare attrazione con Valentin Alexandru, uno degli aspiranti ballerini, subito sancita da un bacio inaspettato durante la trasmissione.

La crisi tra i due diventa quindi di dominio pubblico e la notizia fa subito scalpore. Lo stesso Raimondo, comunque, preciserà più tardi che la loro sarebbe arrivata alla fine per altri motivi. Il matrimonio tra i due si conclude con un toccante messaggio social lanciato dal marito per la ex moglie.

A Ballando con le stelle tra flirt e operazioni

Il ballerino della trasmissione di Milly Carlucci Ballando con le stelle ha fatto parecchio chiacchierare nell’ultimo anno, soprattutto per un suo presunto flirt con Elisa Isoardi (volto noto agli ex spettatori de La prova del cuoco) con cui ha partecipato nell’edizione del 2020.

I due erano molto affiatati e sembrava l’inizio di una nuova storia d’amore ma alla fine smentita più volte da entrambi.

Un anno difficile quello appena passato nella trasmissione, già messa a dura prova da casi di Covid-19. Durante lo show di Milly Carlucci, oltre ai presunti “intrighi” amorosi, Raimondo ha vissuto anche una brutta disavventura: ha subito un delicato intervento di appendicite che ha compromesso la sua presenza come maestro solo per il breve periodo di convalescenza perché, appena rimesso in sesto, è subito tornato sul palcoscenico per sostenere la sua partner Elisa Isoardi.

Anche la conduttrice, poco dopo, è stata vittima di un piccolo infortunio che li ha resi la coppia più “resiliente” dell’edizione.

Sara Arfaoui: una nuova love story?

Dopo la tempesta c’è sempre il sole e anche per Todaro sarebbe tornato il sereno. Archiviata la storia con la ex moglie, il ballerino avrebbe trovato di nuovo l’amore con Sara Arfaoui, giovane modella di 25 anni, nata a Nizza da genitori di origini tunisine e diventata presto volto noto tra le Professoresse nel quiz show L’eredità.