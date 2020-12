Dopo un anno decisamente burrascoso per Raimondo Todaro, sia per la rottura con la moglie Francesca Tocca che per l’avventura di Ballando con le stelle, una nuova fase sembra aprirsi felicemente. Il ballerino avrebbe ritrovato la pace insieme a una nuova fiamma, come testimoniano anche gli avvistamenti in romantiche passeggiate mano nella mano.

Raimondo Todaro: la svolta grazie a Sara

Archiviato il flirt con Elisa Isoardi, che né la conduttrice né il ballerino hanno mai del tutto confermato, arriva un nuovo amore per Raimondo Todaro. Secondo il settimanale DiPiù, fonti vicine al ballerino confermano il suo cambiamento: “Con lei sono sereno“, avrebbe dichiarato al riguardo.

Uno sguardo diverso, continua il settimanale, secondo cui il cuore di Raimondo ora batte per Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità dal 2016. Anche lei ballerina, ha un passato come modella in Italia, dove si è trasferita dalla sua città natale, Nizza.

Il tradimento e la fine del matrimonio

Raimondo Todaro avrebbe dunque superato la fine del matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici di Maria De Filippi, che sarebbe stata innescata dalla relazione tra lei e il partner di ballo Valentin Alexandru.

Una chiusura burrascosa che Todaro ha smentito, dichiarando che ci sono state altre cause che hanno portato al capolinea il matrimonio durato 6 anni. I due sarebbero rimasti comunque in buoni rapporti, soprattutto per la figlia, Jasmine, sanciti dalla lettera che il ballerino ha pubblicato su Instagram.

La passione con Elisa Isoardi a Ballando

Dopo un breve, presunto, flirt estivo con Paola Leonetti, svelato da un bacio appassionato, Raimondo Todaro si è gettato a capofitto nel lavoro. Con la nuova stagione di Ballando con le stelle la sua strada si è incrociata con quella della partner di ballo Elisa Isoardi.

La coppia sembrava molto affiatata, anche fuori dalla pista, e mille illazioni si sono fatte sui sentimenti che sembravano travolgere i concorrenti del talent. L’amore con la conduttrice, però, non sembra essere sbocciato.

