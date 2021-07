Fabio Testi è stato un protagonista del grande e piccolo schermo, con amori che hanno fatto sognare. Oggi l’attore si appresta a compiere 80 anni, il 2 agosto, che festeggerà insieme alla famiglia nella tenuta nei pressi di Affi, in provincia di Verona. Un luogo in cui Fabio Testi si dà alla vita all’aria aperta, dove coltiva rose e anche un nuovo amore. L’attore ha infatti rivelato che nella sua vita c’è una persona speciale.

Fabio Testi, presto 80 anni: “Coltivo rose e faccio il nonno”

L’attore si è raccontato a Il Corriere della Sera in vista del grande traguardo che sta per raggiungere, quello degli 80 anni, che festeggerà il 2 agosto.

Fabio Testi ormai da anni è accasato nella tenuta di Affi, dove si dedica alla coltivazione di rose, alla cura del suo orto e al nipote. Due mesi fa la nascita di Caspian, il figlio di Thomas, avuto con Lola Navarro, madre di altri due figli di Testi, Fabio e Trini. Per lui è stato un momento magico e atteso per anni, racconta, che gli ha dato l’occasione di rivedere anche l’ex moglie.

I figli saranno ovviamente presenti per festeggiare i “40 anni per gamba“, come scherza Testi, che ha optato per una cena in famiglia, molto semplice. Così come lo sono i progetti per il futuro: niente più girovagare per il mondo, oggi l’attore si dedica alla coltivazione di tartufi.

Sembra conclusa anche la carriera televisiva, di cui l’ultima apparizione è stata al Grande Fratello Vip nel 2020.

Il nuovo amore di Fabio Testi

Fabio Testi è stato molto celebre anche per le relazioni con donne bellissime, come Ursula Andress e Charlotte Rampling. Poi i matrimoni con Lola Navarro e, l’ultimo, con Antonella Liguori, finito nel 2018. “È normale per un attore avere tante relazioni, anche con attrici con cui stai sul set 2-3 mesi e con cui giri scene d’amore“, confida Fabio Testi, “Ognuna di loro ha una sua storia, sono stato affascinato da tutte loro“.

L’attore rivela che c’è qualcuno nel suo cuore anche oggi: “Da un paio di mesi ho una relazione segreta con una donna di 35 anni. Ho già due divorzi dietro di me, tutto quello che arriva è in più. Certo la compagnia femminile mi piace e la cerco, e devo dire che ricevo ancora l’applauso…“.

