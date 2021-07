Il 30 luglio è Giornata Internazionale dell’Amicizia. Una giornata speciale dove molti dedicano un pensiero affettuoso ai propri amici più cari, ma pochissimi sanno la vera storia che c’è dietro a questa ricorrenza. Scopriamo qualcosa in merito alla storia di questa giornata.

Giornata Internazionale dell’Amicizia: la storia

Voluta nel 2011 dalle Nazioni Unite, la Giornata Internazionale dell’Amicizia si celebra ogni 30 luglio con l’intento di promuovere, tra i popoli, una cultura di pace. Tramite la risoluzione A/RES/65/275, l’ONU sottolinea l’importanza che i giovani portino avanti una cultura basata sul rispetto e la comprensione reciproca.

I giovani devono essere parte attiva della vita sociale della comunità. Per questo, essi devono basare il proprio “credo” sullo spirito di amicizia e fratellanza.

Evento a sostegno della Pace e della Non Violenza, principi che l’Organizzazione delle Nazioni Unite segue da decenni, ma che, dal 1999 in poi, ha cercato di “inculcarli” in tutti i luoghi dove regnano guerre, morti e, soprattutto, violenza. In questo periodo, in cui la lontananza dagli amici si è fatta sentire, la Giornata Internazionale dell’Amicizia assume un valore importante, quasi fondamentale.

Giornata Internazionale dell’Amicizia: come festeggiarla

Dopo mesi di reclusione, in cui abbiamo potuto vedere amici solamente in videochiamata, questa Giornata Internazionale dell’Amicizia 2021 dovrebbe essere festeggiata insieme ad un/a amico/a. Stare in compagnia (sempre nel rispetto delle norme anti-covid) è la parola d’ordine dell’edizione 2021.

Una giornata al mare, un film al cinema, un’escursione nella natura, una serata con gli amici di una vita, a ricordare tutti i bei momenti passati insieme. Insomma, qualcosa di semplice per festeggiare un avvenimento molto importante.

Giornata Internazionale dell’Amicizia: qualche frase celebre

Sarebbe troppo facile (e scontato) etichettare la Giornata Internazionale dell’Amicizia con la classica frase “Chi trova un amico, trova un tesoro“. Di seguito, alcune massime, con l’augurio di trovare amici veri, con cui festeggiare questa ricorrenza: