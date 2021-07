Venerdì 30 luglio 2021 prende vita il passaggio di consegne tra le due fiction scelte da Canale5 per fare compagnia ai suoi telespettatori. Dopo aver chiuso Masantonio – Sezione scomparsi con l’ultima puntata andata in onda venerdì 23, la rete ammiraglia della Mediaset è pronta a mettere in onda una nuova serie tv dal titolo Inés dell’anima mia. Tutto sulla nuova fiction spagnola che va in onda da venerdì 30 luglio 2021.

Inés dell’anima mia: quello che c’è da sapere sulla nuova serie tv di Canale5

Canale5 ha abituato i suoi tanti spettatori a gustare nel corso degli anni di svariati prodotti spagnoli che si sono rivelati in grado di fare breccia nel cuore del pubblico.

Su questo solco la rete ammiraglia della Mediaset spera di poter ripetere i successi del passato proponendo un nuovo prodotto in arrivo a partire da venerdì 30 luglio 2021 che alcuni spettatori italiani hanno già potuto gustare su Amazon Prime Video.

La nuova serie tv spagnola dal titolo Inés dell’anima mia è tratta dal romanzo omonimo della scrittrice Isabel Allende ed il suo racconto ruota intorno alla figura di Inés de Suárez, rimasta alla storia per essere stata la prima donna spagnola ad arrivare in Cile. Le ambientazioni della miniserie sono dunque storiche e ci riportano indietro nel tempo fino alla prima metà del 1500.

Inés dell’anima mia: la trama della serie tv

La trama del nuovo prodotto spagnolo che sbarca su Canale5 è molto simile a quella del romanzo e mette dunque al centro il coraggio e la forza di una donna divenuta una eroina grazie alle sue gesta. Inès infatti avrà parte attiva nella conquista del Cile del 1540 quando sbarcò in America al seguito di Pedro de Valdivia, l’uomo del quale si innamorerà, e si rese utile per la futura fondazione della citta di Santiago. La donna infatti si farà conoscere dal pubblico come una vera e propria eroina in grado di battersi sia sul campo di battaglia che per i suoi ideali e valori.