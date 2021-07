Aggiornamento sulle condizioni di Gaetano Curreri, il leader degli Stadio colpito da un malore durante un concerto di ieri sera. Trasportato in ospedale, è stato ricoverato in terapia intensiva: ora dalla pagina ufficiale del gruppo viene diramato un comunicato su cosa abbia colpito Curreri e come stia ora.

Malore per Gaetano Curreri: il cantante degli Stadio ha avuto un infarto

Nelle prime ore dopo la diffusione della notizia si sono alternate varie versioni su cosa sia successo a Gaetano Curreri, accasciatosi ieri sera durante un concerto a San Benedetto del Tronto. Ricovero all’ospedale Mazzone di Ascoli Piceno, la sua prognosi è rimasta riservata fin quando sul profilo degli Stadio, gruppo di cui è voce e testiera, sono arrivate nuove informazioni.

Dalla pagina si legge: “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene“.

Infarto, quindi, quello che ha colpito il 69enne Gaetano Curreri. Gli amici e membri della band hanno poi aggiunto: “L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati.

Grazie ancora“.

Cosa era successo a Gaetano Curreri, crollato sul palco

La vicenda ha molto spaventato i fan del cantante che ha vinto Sanremo nel 2016 con Un giorno mi dirai. Durante il concerto, mentre si apprestava a fare il bis della canzone Piazza Grande del compianto amico Lucio Dalla, Gaetano Curreri si è accasciato a terra, sostenuto subito dagli altri membri degli Stadio. Concerto sospeso e immediato il ricorso al 118, mentre uno spettatore e medico si dava da fare per il primo soccorso. Nella notte, il gruppo aveva condiviso un primo aggiornamento sulle sue condizioni: “Ciao a tutti, come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile.

Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte“.

Ora la notizia che il 69enne Gaetano è stato colpito da un infarto ma, pare, l’evento non ha avuto gravi conseguenze e quindi lo stesso non sarebbe in pericolo di vita. Tanti i messaggi di sostegno arrivati in queste ore: Paola Turci, Enrico Ruggeri, Paolo Belli e tanti altri hanno commentato o tweetato messaggi di sostegno dopo le prime notizie e di gioia dopo gli aggiornamenti su Curreri.