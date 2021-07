Kitty Spencer è la bellissima nipote di Lady Diana, figlia del fratello Charles, conte di Spencer. La modella, spesso associata alla zia per la somiglianza con la Principessa del Galles, è recentemente convolata a nozze con il magnate Michael Lewis, di 32 anni più grande.

Il matrimonio è stato davvero principesco, celebrato a Frascati con abiti da sogno e uno stuolo di invitati. A pesare però è stata l’assenza del padre della sposa, che è arrivata all’altare accompagnata dai due fratelli. I rumors non si sono fatti attendere, ma Kitty Spencer ha troncato le polemiche con un post su Instagram.

Kitty Spencer, il matrimonio da favola della nipote di Lady Diana

Kitty Spencer, 30 anni, ha ereditato molte cose dalla zia Diana: tutte e due bionde e bellissime, con l’amore per la moda ed entrambe con un matrimonio da favola, almeno sulla carta.

La modella, volto di alcuni dei più importanti marchi di moda, il 26 luglio scorso ha detto il fatidico sì a Michael Lewis, imprenditore e manager di 62 anni con cui ha una relazione dal 2019.

Le nozze si sono celebrate a Frascati, nella splendida Villa Aldobrandini, con un abito mozzafiato di Dolce & Gabbana, che ha firmato anche gli altri vestiti indossati dalla sposa.

A differenza di Lady D, Kitty Spencer non ha indossato la celebre Tiara Spencer, portata dalla Principessa del Galles il giorno delle nozze con Carlo, 30 anni prima. Il gioiello è stato poi indossato dalla cugina di Kitty, Celia McCorquodale, figlia della sorella di Diana, durante il suo matrimonio nel 2018.

Post Instagram di Kitty Spencer con Michael Lewis

Assente alle nozze il padre di Kitty Spencer

Un dettaglio che fa pensare, visto che la Tiara Spencer non è stata l’unica mancanza del matrimonio. Assente anche Charles Spencer, il padre di Kitty, che è rimasto nella tenuta di Althorp, come ha mostrato lui stesso pubblicando foto su Instagram.

Inizialmente è circolata la voce che il Conte Spencer avesse problemi alla spalla e che quindi non sia potuto volare in Italia per il matrimonio della figlia, ma molti hanno osservato come dietro l’assenza potrebbe esserci di più. Come non notare che lo sposo, Michael Lewis, ha ben 5 anni in più del padre della sposa? L’ipotesi è che Charles non abbia approvato la scelta della figlia, accompagnata all’altare dai fratelli Louis Spencer e Samuel Aitken.

Kitty Spencer risponde con un post su Instagram

Forse proprio spinta dalle insistenti voci sulla questione, Kitty Spencer ha pubblicato un post su Instagram dove lancia una frecciata sulla questione.

“Il momento di più grande orgoglio della mia vita, senza dubbio, è stato avere i miei fratelli che mi accompagnano all’altare“, ha scritto la nipote di Lady Diana, “Ringrazio la nostra famiglia e gli amici per il più indimenticabile dei weekend, pieno di più amore e risate e felicità di quanto abbia mai conosciuto. Sembra ancora un sogno“.

Diatriba chiusa? Improbabile, visto che Kitty Spencer ha conquistato l’attenzione dei tabloid e la curiosità del pubblico, non solo inglese.

Di lei sentiremo sicuramente parlare ancora.

