La figlia d’arte Aurora Ramazzotti, oggi speaker radiofonica e conduttrice, è partita per le vacanze. Come capita a molti, però, tra lei e la sua meta di relax si sono messe di mezzo una serie di disavventure a tema aeroportuale, che la giovane ha voluto condividere con i suoi follower. Il motivo del ritardo del volo, effettivamente, ha dell’incredibile.

Aurora Ramazzotti, problemi sul volo per Ibiza: persi dei passeggeri

Dalle storie Instagram di Aurora Ramazzotti, come spesso capita, sono state rilanciate una serie di video e di post esilaranti sulle disavventure della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

La giovane era in partenza per Ibiza con alcune amiche, tra cui Paola Di Benedetto, ma che sarebbe stato un viaggio complicato lo si è capito da subito. Nella prima storia scrive: “Si parte. Forse. Vi dico solo che dei passeggeri del nostro volo si sono persi a Malpensa dopo aver imbarcato i bagagli e li stiamo aspettando da 40 minuti“.

Un evento effettivamente bizzarro, che ha fatto drizzare le antenne capta-sfortuna di Aurora. Avviandosi sull’aereo, ha condiviso un’altra storia rilanciando un celebre personaggio: “Io con gli spasmi di Ruggero De Ceglie che vado verso il volo consapevole che qualcosa succcederà altrimenti non è il mio viaggio“.

Detto, fatto.

Le storie di Aurora Ramazzotti sul viaggio ad Ibiza – Instagram

Aurora Ramazzotti senza parole: cambia anche l’equipaggio del volo

Accumulando ritardo su ritardo, Aurora Ramazzotti è eventualmente salita sul volo, dove ha continuato a pensare all’incredibile motivo dietro alla sua disavventura: “Ma come m*nchia fai a perderti a Malpensa in sei persone“. In un’altra storia, si dice agitata, affamata, accaldata, innervosita per il fatto che si sarebbe persa un’intera giornata di vacanza. Ma non è finita qui, perchè poco dopo la stessa – che ha spesso abituato i suoi follower a curiose storie condivise sul profilo Instagram – si è filmata mentre veniva diffuso un nuovo messaggio.

“Su indicazione della compagnia, molto probabilmente l’equipaggio dovrà essere sostituito, il che porterà ad un ulteriore ritardo” si sente dire. Ironico pollice in su per Aurora, che scrive: “Io non ho parole veramente. Era un anno che non prendevo un aereo ma non è cambiata la sfiga che mi perseguita“.

Le storie sul volo di Aurora Ramazzotti – Instagram

Alla fine, tutto è bene quel che finisce bene: il volo è partito e la Ramazzotti e le amiche sono arrivate a Ibiza.

Con un dubbio finale, espresso ancora nelle storie: “E comunque dei sei che si sono persi non c’è traccia e vi dirò di più, ci stiamo domandando se siano mai esistiti, ma questo è un mistero che non risolveremo mai“.