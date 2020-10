L’ironia, evidentemente, corre forte nelle vene degli Hunziker. Lo dimostra il video pubblicato da Aurora Ramazzotti assieme alla nonna Ineke, madre di Michelle. La donna, ha dato qualche particolare e colorito consiglio su questioni sentimentali, lasciando però senza parole la nipote.

L’esilarante video di Aurora e Ineke Hunziker

“I consigli di mia nonna“, lo chiama così Aurora Ramazzotti, figlia del cantante eros e di mamma Michelle Hunziker, il video IGTV comparso oggi sul suo profilo, seguito da oltre 2 milioni di persone e dove la giovane è sempre pronta a mettere a posto gli hater.

Una “rubrichetta” con una sola protagonista: una spigliatissima nonna Ineke, che si è dimostrata senza troppi peli sulla lingua e di stare molto allo scherzo assieme alla nipote. Sarà una certa somiglianza con Mara Maionchi, ma le risposte alle domande di Aurora Ramazzotti hanno lasciato spesso incredula e imbarazzata anche la nipote.

L’occasione l’ha fornita il compleanno di Ineke e così Aurora ha voluto condividere qualche consiglio d’amore da chi ha 70 anni di esperienza. “Settantasette“, la corregge la nonna: “Va bhe ma non è che a zero anni stavi fidanzata” replica la nipote.

“Guarda che ero in ritardissimo: ho fatto l’amore per la prima volta che avevo 19 anni“: la frase è solo il preludio ad esilaranti momenti della strana coppia.

Cosa è importante per Ineke Hunziker: “Il vibratore“

Il video continua: “Sapete che mia nonna è una gran romantica. È molto importante per te?” chiede Aurora. “Adesso mica tanto, una volta io ero molto romantica, mi mettevo gli occhiali rosa, poi ricordavano quello che volevano. Oggi non mi frega più nessuno” risponde Ineke.

Un messaggio non chiarissimo, ma come dichiara la stessa nipote poco dopo, la nonna ha bevuto qualche bicchiere di vino.

Decisamente più chiara subito dopo, quando Aurora chiede “Cos’è importante adesso?” e la nonna risponde “il vibratore”, lasciandola per qualche istante senza parole.

Il consiglio della nonna di Aurora Ramazzotti

Altro momento decisamente bizzarro, è quando la nonna di Aurora dimostra di non capire la parola cropping (il taglio di un video al montaggio), ma specifica: “Groping nella mia gioventù era un’altra cosa“, facendo riferimento ad una categoria porno.

“Siamo fissati con questo“, non può far che notare Aurora.

Sul finale, però, c’è spazio per un momento di serietà, ma sempre in salsa Ineke. La nipote le chiede di dare un consiglio sentimentale – “Alimentare? Magnate!” – e la signora non si tira indietro. “Godetevi, siete innamorati, approfittatene perchè durerà poco e alla fine finisce“: è la sua massima. Sipario, titoli di coda sulle note di Pulp Fiction di Tarantino, l’unico che – forse – sarebbe stato in grado di scrivere un personaggio come quello di Ineke Hunziker.

