Lunedì 29 Giugno è andato in onda per la prima volta su Tv8 il nuovo programma Ogni Mattina. In studio sono presenti Adriana Volpe e Alessio Viola, mentre Flora Canto e Aurora Ramazzotti sono le due inviate. Proprio quest’ultima è stata vittima di una voce molto particolare: una presunta gravidanza.

Aurora Ramazzotti e la presunta gravidanza

Figlia del celebre cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti forse sta finalmente trovando la sua strada nel mondo della televisione. Dopo l’esperienza da conduttrice radiofonica, oggi la giovane è affiancata da Flora Canto, compagna di Enrico Brignano, come inviata del programma Ogni Mattina.

Come la mamma, anche la Ramazzotti sarebbe al centro del gossip, addirittura per la stessa motivazione. Se si è vociferata un’ennesima gravidanza per Michelle Hunziker, ecco che lo stesso è accaduto per la figlia. In effetti, proprio nel corso della seconda puntata di Ogni Mattina, Aurora Ramazzotti avrebbe ammesso il suo disappunto verso questo rumor. In collegamento con Leo Gassman, vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020, la figlia d’arte ha ironizzato su questa dolce attesa: “Sono incinta ormai da tre anni per via del gossip.

Anche Leo è apparso tra i miei fidanzati: sarò stata incinta anche di lui secondo i giornali“.

Ogni Mattina, il nuovo programma su Tv8

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è tornata sul piccolo schermo affiancata da Alessio Viola, storico conduttore Sky. I due insieme presentano Ogni Mattina, in onda dal Lunedì al Venerdì su Tv8. La trasmissione è rigorosamente in diretta e i due conduttori si basano molto sull’improvvisazione. Il programma, caratterizzato da un’atmosfera familiare, tratta argomenti quali attualità, cronaca, politica, cucina e tutorial.

In presenza di ospiti in studio, in contatto con il pubblico a casa e con l’ausilio delle due inviate, Aurora Ramazzotti e Flora Canto, il programma intrattiene le mattinate degli Italiani.

Ogni Mattina, un debutto non promettente

Al momento però il programma non sta godendo di ottimi riscontri: i numeri infatti sono parecchio bassi. Gli ascoltatori, in questi primi giorni di vita della trasmissione, sono stati tra i 98.000 e i 100.000, pari solo all’1% di share. Complice di questo iniziale insuccesso è forse la fascia oraria: in effetti, nel corso della mattinata, il programma deve far fronte alla concorrenza dei vari morning show dei colossi Rai e Mediaset.

Ma forse una soluzione c’è: secondo i rumors, Adriana Volpe sarebbe pronta ad organizzare delle interviste face to face con una sua vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip, Andrea Denver. Sarà il modo giusto per far impennare gli ascolti?

Approfondisci

Adriana Volpe e Alessio Viola debuttano con “allusione” a Matano e Cuccarini