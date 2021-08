Gianmarco Tamberi ha conquistato l’oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo, una medaglia che segna la storia per lo sport italiano. Il campione ora si trova di fronte una nuova impresa da compiere: il matrimonio con la storica fidanzata, Chiara Bontempi, a cui ha chiesto la mano prima di partire per l’avventura nipponica. Tamberi aveva dichiarato di voler passare la sua vita insieme a lei, ma prima doveva coronare il sogno olimpico.

Gianmarco Tamberi, la proposta di matrimonio a Chiara Bontempi

“C’è solo un ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste mie olimpiadi“, aveva scritto Gianmarco Tamberi su Instagram prima di partire per Tokyo, “Volevo dimostrarti che tu sei in assoluto la cosa più importante della mia vita, molto più importante di qualsiasi mio sogno o obiettivo…“.

L’oro nel salto in alto, pochi giorni prima di prendere l’aereo verso la gara più importante, rimandata di 6 anni dopo l’infortunio che fece sfumare Rio 2016, aveva fatto la fatidica proposta alla fidanzata Chiara Bontempi.

Il matrimonio dopo le Olimpiadi

La 26enne marchigiana, come Gianmarco Tamberi, è sempre stata al suo fianco, a volte anche in trasferta, supportandolo nelle gare più importanti.

Insieme da 12 anni, l’oro aveva promesso a Chiara Bontempi di passare la loro vita insieme, ma prima c’erano le Olimpiadi da portare a casa. Dopo l’incidente che lo ha costretto a rinunciare a quelle di Rio 2016, la lunga attesa fino a Tokyo, oggi ripagata nel modo migliore, con lo storico oro per l’Italia.

“Ci siamo.. Il cuore mi batte forte e l’emozione è tanta..“, ha scritto Bontempi poco prima della gara finale, “Stai per vivere il tuo sogno amore mio, un sogno che aspetti da anni.. Vivilo con la grinta, la convinzione e la forza che solo tu hai. E sopratutto.. divertiti e goditi finalmente questi giochi olimpici.

Lontani ma sempre vicini..sono con te! Ti meriti il meglio vita mia“.

Chi è Chiara Bontempi, fidanzata di Gianmarco Tamberi

Chiara Bontempi, 26 anni, è originaria di Ancona, si è laureata a Verona e anche lei si è cimentata nel salto in alto in passato. Proprio sulle piste di atletica pare abbia conosciuto Gianmarco Tamberi, che non ha mai mancato di supportare nel suo percorso.

Sarebbe opera sua il look sfoggiato dal campione che gli è valso i riflettori, quel biondo platino conquistato grazie al salto in alto: “Può sembrare strano ma tutto è nato da una scommessa con la mia ragazza“, aveva raccontato Tamberi, “Volevo farmi i capelli bianchi ma lei non era d’accordo.

Così le ho fatto promettere che se avessi saltato 2,35 questo inverno, me lo avrebbe permesso“.

Da lei, l’oro ha spesso tratto la forza di affrontare le sfide più importanti: “Averla al mio fianco è molto importante, un punto fondamentale per la mia tranquillità e serenità“, aveva dichiarato Tamberi, “Il 20 ottobre è 12 anni che stiamo insieme. Ora c’è l’Olimpiade, un appuntamento troppo importante che mi assorbe totalmente, e non voglio che tolga magia a quello che sarebbero le nostre nozze“.

Ora non manca altro che un ultimo salto, quello verso l’altare.