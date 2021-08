Sonia Bruganelli è stata spesso al centro delle polemiche per le foto a bordo del jet privato che usa per spostarsi insieme alla famiglia, l’ultima poche settimane fa. La moglie di Paolo Bonolis non ha mai mancato di zittire gli haters che spesso l’accusano di ostentare il suo stile di vita, e nelle ultime ore è tornata a farlo pubblicando una foto su Instagram. Nell’immagine, la figlia Silvia, con problemi di mobilità, mentre scende dall’aereo privato, che Sonia Bruganelli dichiara essere anche un modo per facilitare la vita della figlia malata.

Sonia Bruganelli: la foto della figlia Silvia su Instagram

Sonia Bruganelli è tornata sulla questione del jet privato, per cui molti haters su Instagram continuano ad attaccarla.

La moglie di Paolo Bonolis, e prossima opinionista del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un post su Instagram in cui si vede la figlia Silvia mentre è aiutata a scendere dal jet a causa dei suoi problemi di mobilità. “Quando vi ‘incarognite’ per l’aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe??????“, chiede Sonia Bruganelli.

Il post Instagram di Sonia Bruganelli

La risposta di Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia

Sotto la foto commentano anche Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia, che difendono Sonia Bruganelli e la famiglia Bonolis.

“Vi ho vissuti da vicino e conosco l’impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti i giorni. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto“, scrive il vincitore del Grande Fratello Vip.

Anche il giornalista Gabriele Parpiglia si esprime, avendo volato proprio sul chiacchierato jet, dove Sonia Bruganelli aveva raccontato di aver spesso accolto amici. “Grazie per volo all’Andata dove non ero per nulla imbarazzato ma super super contento”, commenta, “Mi spiace oggi non esser tornato con voi , ma Milano chiama.

Ho vissuto tutto da vicino e credo che le tue risate siano la forza per trasformare in magia qualcosa che forse nessuno vuole capire. Loro sono solo tempo perso . Ma la cosa più bella è un’Altra che la prima che li manderebbe a cagare, sarebbe silvia ovviamente lo farebbe con le filastrocche romane (…) Grazie a tutti voi. Un abbraccio fortissimo“.

La malattia della figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Silvia Bonolis, 18 anni, è nata con una grave cardiopatia per cui ha dovuto subire un’operazione a poche ore dal parto.

A raccontarlo a Belve è stata la stessa Sonia Bruganelli: “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori (…) Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima. Poi per una persona purtroppo o per fortuna abituata a cercare di avere sempre il meglio, un figlio con una malattia è quanto di più difficile da gestire“.

