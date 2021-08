Ci sono aggiornamenti sulle condizioni di salute di Gino Paoli, il cantante era stato costretto ad annullare le date di diversi concerti a causa delle sue condizioni di salute che hanno fatto preoccupare i fan.

Il cantante, 86 anni a settembre, era atteso a due eventi, uno in provincia di Brescia e uno in Versilia, ai quali Gino Paoli ha dovuto rinunciare. Non è la prima volta che nell’ultimo periodo Paoli rinuncia a presenziare a qualche evento, era già accaduto lo scorso inizio luglio, sempre a causa di condizioni di salute.

Gino Paoli: come sta il cantante adesso

Gino Paoli si starebbe riprendendo, il cantante sarebbe stato colpito da una labirintite mista a bronchite che lo ha costretto a rinunciare a due eventi che lo vedevano protagonista: un concerto all’anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, provincia di Brescia, il 4 agosto e il 42esimo Festival La Versiliana di Marina di Pietrasanta, provincia di Lucca, previsto per l’8 agosto.

Secondo quanto riferito da Fanpage, Gino Paoli starebbe meglio e presto potrebbe rimettersi a lavoro e tornare sul palco. Sembrerebbe pronto ad essere confermato l’appuntamento del 12 settembre prossimo, quando si esibirà nel teatro romano di Verona con Danilo Rea.

Stando a quanto appreso dal quotidiano, Gino Paoli avrebbe potuto già tornare operativo a fine agosto, ma non avendo date il primo concerto sarà dunque quello di settembre.

L’annullamento dei concerti di Gino Paoli

Era stata proprio l’organizzazione del festival La Versiliana a dare l’annuncio dell’assenza di Gino Paoli alla rassegna a causa di motivi di salute, concludendo con un messaggio di auguri di pronta guarigione. La labirintite avrebbe causato a Gino Paoli probeli di acufeni, equilibrio e vertigini, e proprio per questo per lui sarebbe stato impossibile partecipare.

Gino Paoli sta girando l’Italia con un progetto a lui caro intitolato Una lunga storia, per festeggiare i suoi 60 anni di carriera.