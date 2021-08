Jasmine Carrisi ha contratto il Covid e si trova ora in isolamento, con febbre alta e tutti i sintomi. A dare l’annuncio è stata lei stessa parlando con i fan attraverso i social, ma papà Al Bano si è detto molto preoccupato.

Un altro brutto colpo che si aggiunge a quello dell’esclusione da The Voice Senior; nella prossima edizione saranno infatti sostituiti da Orietta Berti.

Jasmine Carrisi ha il Covid

Jasmine Carrisi ha il Covid, è stata lei stessa ad annunciarlo nelle sue Instagram stories. “Comunicazione importante. Sono positiva, ho il Covid e sto vramente una me***. Sto malissimo. Però passerà, spero presto“.

Jasmine Carrisi si trova quindi reclusa in una stanza mentre aspetta che il virus faccia il suo decorso, combattendo contro febbre e tosse forte.

Al Bano preoccupato per la figlia Jasmine

Papà Al Bano è preoccupatissimo per la figlia Jasmine, che si è ammalata di Covid-19. In queste ore le sue parole stanno facendo il giro del web, riprese da più testate come Today: “Se non avesse fatto neanche la prima chissà come starebbe oggi, è dura vederla in quelle condizioni, aggredita da un microbo contro cui non puoi fare nulla“.

Il cantante ha spiegato che la figlia Jasmine si era sottoposta alla somministrazione della prima dose del vaccino anti-covid e che, secondo lui, questo l‘ha protetta dalle conseguenze più pesanti della malattia.

Al Bano, tornando sull’argomento, ha ribadito la sua posizione in merito ai vaccini, ricordando un momento della sua infanzia: “Mi vengono in mente quelle lunghe file di 70 anni fa vicino alla scuola di Cellino San Marco con un dottore che ci faceva a tutti il vaccino del vaiolo, avevo 8 anni. Fu così che ci salvammo dal vaiolo“.

Al Bano e Jasmine fuori da The Voice Senior

Al Bano e Jasmine non parteciperanno alla prossima edizione di The Voice Senior, la coppia padre-figlia sarà sostituita da Orietta Berti.

A tal proposito il cantante ha detto: “Non me l’aspettavo, ma va bene così: ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla. Jasmine è dispiaciuta. Avrebbe apprezzato tornare nel programma: per lei questo è una stato una sorta di debutto, ma è giovane e piena di energia e di interessi”.