Orietta Berti “soffia” il posto ad Al Bano e Jasmine Carrisi: l’indiscrezione sul futuro della cantante viaggia alla velocità della luce e affonda le grinfie sulla prossima stagione di un noto programma televisivo di Rai 1 in cui il Leone di Cellino San Marco è stato tra i grandi protagonisti insieme alla figlia nata dal suo amore con Loredana Lecciso. Tutto sarebbe ormai nitido, e la novità sarebbe un nuovo importante successo per l’artista di Cavriago che, sulle note del singolo Mille con Fedez e Achille Lauro, è stata eletta voce regina dell’estate italiana 2021.

Orietta Berti soffia il posto ad Al Bano e alla figlia Jasmine Carrisi: l’indiscrezione su The Voice Senior

Secondo quanto anticipato da TvBlog, per Orietta Berti si sarebbero aperte le porte di una nuova avventura dopo Sanremo 2021 e il successo della sua collaborazione con Fedez e Achille Lauro.

In arrivo, stando alle ultime indiscrezioni, il ruolo di coach nella seconda edizione di The Voice senior, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1 che la vedrebbe nei panni di new entry al posto di Al Bano e Jasmine Carrisi.

Un rimpasto in giuria che suona come clamorosa novità nelle trame del format, pronto a tenere compagnia al pubblico del piccolo schermo dal prossimo novembre.

La cantante andrebbe così ad affiancare i riconfermati volti della trasmissione, i colleghi Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

Orietta Berti a The Voice Senior 2: quando inizia lo show

Stando a quanto riportato dalla stessa fonte, la presenza di Orietta Berti a The Voice Senior 2 sarebbe praticamente una certezza. Un colpaccio per il programma condotto da Antonella Clerici, che tornerà sulla rete ammiraglia Rai con una nuova stagione composta di 6 puntate. La data di inizio è venerdì 19 novembre, con appuntamento in prima serata.

Al netto di eventuali nuovi orizzonti televisivi e musicali, non c’è dubbio che il 2021 rappresenti un anno molto importante nella carriera di Orietta Berti, regina sul palcoscenico e anche sui social, tra le nuove generazioni, grazie a una rinnovata strada artistica. Il brano Mille, con Fedez e Achille Lauro, è diventato un vero e proprio tormentone.