La programmazione estiva di Rai1 continua a riempire il weekend dei volti più amati della sua scuderia di presentatori e dopo il venerdì dedicato a Carlo Conti, il sabato è diventato il giorno di Antonella Clerici, amata conduttrice del primo canale che torna seppur in replica. L’occasione è la seconda puntata in replica del talent show dedicato alle voci over 50 di The Voice Senior, che tanto ha stupito con la sua prima stagione. Insieme alla conduttrice rivedremo ancora una volta i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Albano Carrisi, accompagnato dalla figlia Jasmine, e Loredana Bertè a partire dalle ore 21:30 circa di sabato 17 luglio 2021.

Le repliche di The Voice Senior continuano su Rai1

Dopo il grande successo ottenuto in autunno su Rai2 con la sua prima edizione The Voice Senior è ormai tornato in pianta stabile in questa strana estate grazie alla scelta dei vertici Rai che la stanno riproponendo con un cambio di canale. Continueremo a vedere dunque su Rai1 il programma condotto con successo da Antonella Clerici nel quale i concorrenti si sono sfidati in una competizione canora a caccia della voce over 50 più bella d’Italia.

Nel secondo appuntamento che andrà in onda oggi sabato 17 luglio 2021 continueremo a gustarci la fase iniziale del talent show.

La sfida ora è infatti tra i 4 famosi giudici che devono comporre le loro 4 squadre alla ricerca della voce che fa più al caso loro. Come al solito i protagonisti di questa sfida saranno Loredana Bertè ed Albano Carrisi, in compagnia della figlia Jasmine, l’amato Gigi D’Alessio e la scheggia impazzita Clementino che a suon di siparietti divertenti cercheranno di convincere i cantanti a scegliere la loro squadra dopo essersi girati per la bellezza ed il graffi della loro voce.

Il format di successo di The Voice

The Voice è un programma televisivo italiano che nel corso degli anni ha saputo conquistare i telespettatori con la sua formula innovativa dove al centro della scena c’è la voce dei concorrenti e non il loro aspetto fisico. The Voice Senior è da considerarsi a tutti gli effetti uno spin off del capostipite The Voice of Italy e ne pone una piccola modifica mettendo un’età minima ai cantanti per far si che possano partecipare alla gara.

Il format ebbe un grande successo nella sua versione originale ed ha avuto ben 6 edizioni nelle quali si sono susseguiti come giudici volti importanti della musica italiana tra i quali menzioniamo l’indimenticabile Raffaella Carrà, che partecipò alla prima ed alla quarta edizione dello show.