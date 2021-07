Venerdì 16 luglio 2021 ritorna l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con il programma di successo presentato da Carlo Conti. Continua anche questa volta ad andare in replica riproponendo la seconda puntata della prima edizione del fortunato format. Top Dieci accompagnerà i telespettatori di Rai1 per tutta l’estate riproponendo interamente la prima edizione, che vedrà come sempre contrapposte due squadre di personaggi Vip pronte a sfidarsi con le classifiche che indagano temi di costume e della società italiana ma non solo. Chi saranno gli ospiti della puntata e cosa vedremo questa sera.

Carlo Conti torna con le sue classifiche: cosa vedremo nella puntata in replica di oggi

Nella prima serata di oggi venerdì 16 luglio 2021 ritorna su Rai1 in replica Top Dieci, lo show di Carlo Conti che ripropone agli spettatori la prima edizione del format.

Saranno dunque riproposte tutte e quattro le puntate che lo scorso anno hanno sancito il punto di ripartenza delle prime serate della Rai, subito dopo il momento più buio degli ultimi anni dovuto al lockdown per la pandemia di Covid-19.

Gli ospiti ed i Vip in gara di Top Dieci nella seconda puntata in replica su Rai1 venerdì

Quest’oggi rivedremo dunque la puntata andata in onda il 19 giugno del 2020 quando a fronteggiarsi vi furono le due squadre de I Talentuosi contro quella de I Siciliani.

La prima compagine è formata da personaggi famosi che hanno partecipati ad un talent show in qualità di giudice e pertanto vi troviamo far parte Gigi D’Alessio, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. La seconda squadra ha invece come tratto distintivo il fatto che i suoi concorrenti siano tutti nati nella bella e ridente Sicilia e pertanto prendono posto in quel lato dello studio Diletta Leotta, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.

Nel secondo appuntamento non mancheranno poi gli ospiti a far compagnia a Carlo Conti ed ai concorrenti Vip che per l’occasione sono stati l’amico fraterno del conduttore ed attore Leonardo Pieraccioni e la grande cantante ed interprete Patty Pravo.