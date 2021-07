Cristiano Malgioglio, classe 1945 e catanese di nascita ha percorso molta strada per diventare quello che è oggi. Un paroliere di successo e una lunga lista di successi al suo attivo, zia Malgy come amano chiamarlo i suoi innumerevoli fan, è partito da lontano ma oggi è anche star televisiva, riportando in auge la sua carriera.

Gli inizi difficili e dolorosi di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio in una recente intervista sul settimanale Sorrisi e canzoni TV, si mette a nudo e con grande generosità tipica di un grande artista, racconta con il cuore in mano quando la sua vita non era così luminosa e scintillante come adesso.

I genitori sognavano per lui il posto fisso alle Poste ma lui soffriva moltissimo perché quella non era la sua strada. Furono momenti dolorosi come lui stesso dichiara e pieni di sofferenza.

Il padre era un impresario edile e la mamma una casalinga. Quando decisero di trasferirsi in Australia, Malgioglio decise di non seguirli ma di trasferirsi a Genova a casa di una delle sue sorelle.

Cristiano Malgioglio e gli incontri fortunati che cambiarono il suo destino

Fu proprio il trasferimento a Genova a segnare il suo destino. Malgioglio scopre la musica che sarebbe diventata la cosa più importante di tutta la sua vita.

Gli incontri fortunati con De Andrè, Bindi e Tenco hanno fatto da scenario a quella che si è trasformata in una grande e straordinaria avventura.

L’amicizia con De Andrè lo porta ad ottenere il suo primo contratto in una casa discografica. Fu lui a presentare al cantautore ligure Dori Ghezzi, sua grande amica. Ma la lista dei personaggi che hanno fatto di Cristiano Malgioglio il grande personaggio che è oggi è molto lunga.

Cristiano Malgioglio: da Mina a Iva Zanicchi fino alla carriera in TV

Il famoso paroliere ha scritto tra i brani più rappresentativi della musica italiana, da “Ancora Ancora Ancora” e “L’importante è finire” per la grande Mina, fino ai pezzi per Iva Zanicchi, Giuni Russo, Raffaella Carrà e molte molte altre star della musica nostrana.

Per Cristiano Malgioglio la musica diventa il centro della sua vita e ne farà parte per sempre.

Ma è grazie ai Reality, ai quali lo stesso Malgioglio ammette di dovere molto, che lui ricostruisce una nuova carriera e diventa personaggio televisivo, molto seguito e amato dai giovani e dal pubblico social. Dotato di grande autoironia, si prende gioco di se stesso ed è forse questa la sua vera forza.

In attesa di realizzare un suo grande sogno proibito, ossia quello di recitare in un fimo di Ozpetek o Almodovar, sogna di incontrare una big della musica internazionale: Jennifer Lopez, lui ammette di amarla follemente!