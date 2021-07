Nel pomeriggio del 5 luglio è venuta a mancare Raffaella Carrà e in questi giorni in molti fra fan, colleghi e amici si sono stretti attorno al ricordo della showgirl. Fra coloro che hanno appreso la notizia con maggiore rammarico c’è anche Cristiano Malgioglio, che in queste ore ha dedicato parole commosse all’amica scomparsa. Ieri il paroliere ha inoltre ricordato l’ultima telefonata avuta con la Carrà, ammettendo di credere che lei lo abbia voluto salutare un’ultima volta prima di andarsene.

Cristiano Malgioglio e la morte di Raffaella Carrà: la dedica social

La prima settimana di luglio si è aperta con una notizia davvero molto triste per gli italiani: la morte di Raffaella Carrà.

La showgirl è deceduta dopo aver vissuto lontano dagli schermi la sua malattia, che lei stessa ha voluto vivere privatamente, tenendola nascosta al suo pubblico. Nelle ultime ore, molti personaggi dello spettacolo nostrano che negli anni hanno collaborato con lei, hanno voluto ricordarla con messaggi colmi d’affetto e ammirazione. Anche Cristiano Malgioglio si è unito al coro di artisti che hanno parlato delle loro esperienze al fianco di Raffaella, pubblicando un messaggio sul suo profilo Instagram.

“Raffaella amore mio …sono disperato” ha scritto il cantautore a commento di una fotografia che lo ritrae al fianco della Carrà in un salotto televisivo.

“Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca anche il cuore” ha poi aggiunto ribadendo il dolore provato alla triste notizia. “Ti avevo sentita qualche mese fa… ricordo che mi avevi detto: Cristiano quando arrivi tu la TV cambia colore ti prego non cambiare mai” ha ricordato riportando le parole della showgirl. “Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo di avere questo dolore. Ti amerò per sempre” la malinconica conclusione.

Cristiano Malgioglio e l’ultimo saluto Raffaella Carrà: l’“addio per me”

In queste ore, Cristiano Malgioglio ha parlato ad Adnkronos di Raffaella Carrà, ricordando una delle ultime conversazioni avute con la cantante. “Ci siamo sentiti al telefono appena un mese fa” ha spiegato, ammettendo di non ricordare cosa le abbia detto. “L’avevo salutata e lei aveva riso come sempre” ha poi aggiunto il cantautore, che ha poi riportato alcune parole della showgirl. “A un certo punto aggiunse: ‘Ti prego Cristiano, quando arrivi tu la televisione cambia colore, non cambiare mai’” ha dichiarato, citando l’amica.

“Non capii cosa volesse dirmi, non mi aveva mai parlato così– ha ammesso-ma ora penso che quello era un messaggio di amore, di addio per me”. “Ogni volta che ci ripenso mi commuovo” ha ammesso Cristiano, che ha poi parlato del successo di Raffaella.

Cristiano Malgioglio e Raffaella Carrà: la proposta per ricordarla

Malgioglio ha ricordato con grande ammirazione il talento di Raffaella Carrà. “Era un’artista completa” ha commentato con ammirazione. “Sapeva fare tutto: stare in scena, ballare, cantare, recitare. Un po’ come Loretta Goggi e Rita Pavone” ha poi continuato, sottolineando la grande versatilità della showgirl.

“Era una donna forte che ha sacrificato la sua vita personale per il lavoro. Oggi non solo la stampa italiana ma anche quella estera parlano della scomparsa della Carrà e questo non è mai avvenuto per nessuno” ha poi continuato, riflettendo sul successo internazionale di Raffaella.

”Raffaella è stata la televisione. Mi piacerebbe che la Rai le dedicasse gli studi di via Teulada, vorrei che li chiamassero ‘Raffaella Carrà’” ha proposto infine Cristiano, suggerendo un’iniziativa in memoria della showgirl.

L’ultimo incontro di Cristiano Malgioglio e Raffaella Carrà

Raffaella Carrà e Cristiano Malgioglio si erano incontrati l’ultima volta poco dopo l’uscita del cantautore dal Grande Fratello Vip.

“Aveva fatto una cena per me, è stata meravigliosa” ha rivelato Cristiano. “Le raccontai tante cose e abbiamo riso come matti. Raffaella con me si divertiva molto, aveva il dono della risata” ha aggiunto definendola una “donna normalissima”. “Era la persona più semplice che potesse esistere. La sua morte mi ha spiazzato non mi ha mai parlato della sua malattia, sono stato malissimo” ha commentato commosso.

