Manca poco, poi i fan potranno vedere in azione Al Bano e la figlia Jasmine. La particolare cornice del loro debutto televisivo è il programma The Voice, condotto da Antonella Clerici. Proprio lei è il motivo per cui padre e figlia saranno per la prima volta in televisione insieme.

Jasmine e papà Al Bano giudici a The Voice Senior

Tutto è pronto per l’inizio del talent della Rai, The Voice, che per quest’anno cambia versione e diventa Senior. Lo show in partenza, infatti, sarà dedicato a talenti over 60, ma ad essere “su con l’età” non sarà tutta la giuria.

Sulle sedie infatti siederanno Clementino, Gigi d’Alessio, Loredana Bertè e l’inedito duo composto da Al Bano e Jasmine Carrisi.

Una prima volta, questa, per il cantante di Cellino San Marco e la figlia avuta con Loredana Lecciso, che aveva fatto storcere il naso a molti. La giovanissima Jasmine ha da poco lanciato il suo primo singolo e non è proprio una “veterana della musica”, quindi molti hanno lanciato accuse di favoritismi. A rispondere, ci ha pensato la padrona di casa, Antonella Clerici.

Antonella Clerici ha insistito per avere Jasmine

Nel corso di un’intervista ad Oggi, Al Bano e Antonella Clerici sono tornati sulla questione della presenza di Jasmine a The Voice. Formalmente, sembra che la figlia non avrà una sedia tutta sua, ma che interagirà assieme al padre, come “unico giudice”. Sulle accuse di favoritismi, Al Bano ha detto: “Sfido chiunque a pensarlo. Giuro che io non ho chiesto nulla e anzi Antonella ha pure dovuto insistere. La verità è che Jasmine ha stupito per primo me: ammazza quanto è tosta“.

Stuzzicata così da Al Bano, Antonella Clerici non ha nascosto la mano e confessato che sì, le cose stavano proprio così. “Abbiamo tanto insistito per averlo con Jasmine al suo fianco, perché sapevamo che ci saremmo trovati davanti un altro Al Bano” ha detto la conduttrice.

I battibecchi tra Al Bano e Jasmine

Sulla coppia inedita di giurati, la Clerici si è poi lasciata andare anche ad alcune rivelazioni sul loro rapporto nel programma, su cosa i fan possono aspettarsi dai due.

“Battibeccate, ma c’è sempre grande rispetto. Poi tua figlia è così bella, così sofisticata, moderna“. Un vero elogio alla figlia minore di Al Bano, tanto che la Clerici lancia quello che per molti fan si augurano sia il passo successivo: “Mi piacerebbe vedervi su un palco a cantare insieme, perché sapreste trovare una chiave inedita: parliamo di chance per i nostri cantanti, ma chi sa se da questa coppia che io ho fortemente voluto non ne esca una artisticamente nuova”.

Dopo l’uscita del singolo di Jasmine, Al Bano aveva speso belle parole per la figlia, anche se si esibisce con un genere molto diverso dal suo.

Lei, d’altro canto, aveva in parte chiuso la porta in faccia al padre cantautore, cosa che le era costata anche una buona dose di critiche.

