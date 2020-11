Loredana Lecciso, in tempi di quarantena, si lascia andare all’intimità con Al Bano senza condizionamenti e paure per via del coronavirus. D’altronde, come ha spiegato la stessa showgirl, lei e il cantante sono congiunti e hanno la possibilità di ritagliarsi del tempo insieme. Forse approfittano anche del momento di quiete prima che Al Bano prenda parte a un importantissimo impegno televisivo insieme alla figlia Jasmine, che ha deciso di seguire le orme paterne.

Loredana Lecciso: amore tra lockdown e preoccupazioni

“Visto che viviamo insieme, non rinunciamo ai momenti di intimità e ai gesti d’affetto“.

È quanto dichiarato da Loredana Lecciso in una recente intervista con Riccardo Signoretti. Vivere in tempi di coronavirus è quindi prestare sempre la massima attenzione fuori casa, ma in nessun modo precludersi tempo insieme tra carezze, baci e soprattutto rapporti intimi.

Nonostante siano soliti ai tira e molla, sembra però che gli avvenimenti recenti abbiano riavvicinato e unito Lecciso e Al Bano Carrisi ancora di più.

Appaiono innamoratissimi e proseguono la vita familiare in cerca di serenità e normalità in un periodo in cui le coppie vanno in crisi, oppure decidono di allontanarsi volontariamente come Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, i quali intendono evitare ogni contatto per il bene della figlia.

Il “no” alle nozze di Al Bano

Il loro, in fondo, è un “matrimonio mentale” ha affermato più volte il cantante di Cellino San Marco. Il concetto è stato ripetuto anche dalla compagna nel corso della trasmissione Live – Non è la d’Urso, a riprova del fatto che per i due non si può sperare nel tanto chiacchierato “grande passo”.

Il riavvicinamento della coppia durante il lockdown di marzo ha fatto emergere molti rumors a proposito di un possibile “sì” ufficiale, il tutto smentito da entrambi i protagonisti.

Come ha scritto la stessa Loredana Lecciso su Instagram: “Chi ha imparato ad andare oltre, può andare ovunque” e “Non tutto va spiegato… molte cose vanno capite”. Due due frasi tanto criptiche quanto emblematiche di ciò che potrebbe succede in casa Carrisi. La showgirl ha affermato che insieme ai suoi figli è cresciuta anche lei personalmente e che questo le ha fatto vedere la vita in modo diverso.

Insieme a lei cambiano anche le priorità e tra queste vi è principalmente una vita familiare, e soprattutto di coppia, felice, serena e il più possibile normale.

