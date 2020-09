Dopo mesi di voci e gossip in prima pagina, Al Bano ha rotto il silenzio sul matrimonio con Loredana Lecciso. Nell’ultimo periodo, il cantante è stato al centro di una forte polemica per via delle sue dichiarazioni sulla povera pensione, ma anche per un ritorno all’altare in programma. Si è vociferato infatti che anche gli altri figli di Al Bano abbiano dato il benestare al matrimonio con la Lecciso.

Al Bano e Loredana sposi, ci sarebbe il sì di tutti

Qualche settimana fa, il settimanale Nuovo rilanciava la notizia che si sarebbe tenuta una cena nella celebre Tenuta di Cellino San Marco, casa di e azienda di Al Bano.

Alla cena avrebbero partecipato non solo Loredana, Jasmine e i figli avuti dal loro rapporto, ma anche la famiglia avuta con Romina Power e la stessa cantante.

L’occasione sarebbe stata la presentazione della fidanzata di Yari Carrisi, ma ci sarebbe stata anche l’occasione per appianare presunti dissapori tra le parti. Al Bano e Loredana Lecciso avrebbero così avuto l’ok per il matrimonio. L’unico problema è che a non sembrare molto propenso era proprio Al Bano.

La verità di Al Bano sul matrimonio con Loredana Lecciso

“Mi sono sposato una volta, basta e avanza” aveva detto in un’intervista il cantante di Felicità. Al Bano ora è tornato a parlare e lo ha fatto al rotocalco Oggi, ed ha affrontato anche il tema del matrimonio con Loredana Lecciso, madre di Jasmine Carrisi e Albano Jr. Il cantante ha detto: “In estate davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni.

Io sto bene con Loredana così come sto“.

Sulla loro unione, ha aggiunto: “È una donna intelligente, mi ha dato due figli, abbiamo avuto dei problemi, ma li abbiamo saputi risolvere“. Nessun fiore d’arancio in vista, quindi: “L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, di azioni, e quelle ci stanno“. Una battuta anche sul matrimonio con Romina Power: “Lo rifarei, ora siamo amici e questo è già un grande traguardo. Bisogna accettare ciò che la vita ci riserva“.

