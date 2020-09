Al Bano è stato ospite della trasmissione I Lunatici su Radio 2 ed è tornato a parlare della questione della sua pensione, che tanto scalpore aveva creato. Intervistato, il cantante di Cellino San Marco aveva spiegato le difficoltà incontrate durante il lockdown, con lo stop ai concerti, momento in cui si era ritrovato a vivere solo con la sua pensione. Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone, tanto che lo stesso Maurizio Costanzo era sceso in sua difesa.

Al Bano si difende sulla pensione

Albano Carrisi si è detto molto infastidito per le reazioni che la sua intervista ha suscitato: “Ma se un giornalista ti fa una domanda e tu dai l’esatta risposta, dov’è il problema?

Non si può vivere con 1470, me l’hanno aumentata negli ultimi mesi. Con tutto quello che ho versato, dal ’57 che verso contributi come fai a vivere con 1470 oggi, data la mia posizione? Neanche il caffè con gli amici ci pago“, ha commentato.

Il cantante è rimasto sconvolto dalla violenza che gli si è riversata addosso, soprattutto sui social: “Se tu pensi che io non ho mai reagito, lì è stato l’errore.

Avevo cose molto più dure da affrontare. Non me lo sono creato io in questi anni il problema, non vedo perché la gente vuole metterci del suo“.

“Sui social ho visto queste ‘meravigliose’ risposte. Ma tanto lo sappiamo che tra gli esseri umani ci sono quelli normali e quelli che di normalità non hanno assolutamente niente“, ha continuato, “Quotidianamente c’è un atto di pazzia che attraversa la mente degli esseri umani“.

La pausa alla musica

In questo periodo Al Bano è impegnato con la tv, sia in Italia che all’estero: “Sto facendo un programma televisivo in Spagna, poi ne inizierò un altro in Italia dal titolo The Voice“, che dovrebbe iniziare ad ottobre.

Non è nello stato d’animo migliore per la sua musica, che ha deciso di mettere da parte: “La musica è in netto riposto, niente mi ispira, niente se non una grande tristezza. È un momento di pausa perché che musica fai al giorno d’oggi? Penso che non è assolutamente il momento“.

Al Bano segue la sua prima vocazione: “Io sono un contadino nato, prima viene il contadino e poi il cantante.

Questa è la mia dimensione di vita“.

