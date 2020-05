Non c’è pace per Albano Carrisi durante il lockdown. Tra la rivalità tra Romina Power e Loredana Lecciso, entrambe in quarantena nella dimora di Cellino San Marco, e le difficoltà economiche per lo stop ai concerti a causa del coronavirus, il cantante ha passato un 77esimo compleanno amaro.

Al Bano tra la pensione e i risparmi

L’artista in un’intervista all’Agi commenta le difficoltà economiche che sta riscontrando dopo che i suoi concerti sono stati annullati. “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene“, dichiara.

L’assegno per la sua pensione, rivela Albano Carrisi, ammonta “a 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano“.

Il problema dell’annullamento dei concerti

Lo stop alle performance ha creato problemi a molti artisti, come testimonia anche Sandra Milo, che si è incatenata ai cancelli di Palazzo Chigi. Al Bano si dichiara pronto a seguirla se la situazione dovesse peggiorare, dopo che le date anche all’estero sono state annullate.

“Ho calcolato che i miei risparmi mi faranno stare tranquillo per 2 anni. Se sono in difficoltà io, figuriamoci gli altri“, ha commentato il cantante pugliese.

Impossibili le regole stabilite

Secondo lui le indicazioni date per la ripresa degli spettacoli sono inapplicabili: “Nei miei concerti vengono normalmente circa 10mila spettatori, con un massimo di mille non riuscirei a coprire neanche le spese per i tecnici“.

Albano Carrisi spiega che i proventi dei suoi concerti servono anche a coprire le spese per la sua azienda vinicola: “Finanzio i miei vigneti, l’albergo, il ristorante e pago gli stipendi dei miei 50 dipendenti.

Adesso ho solo uscite e nessuna entrata, a parte quella, che non ripiena certo le spese, relativa al mio vino“.

Approfondisci:

Al Bano, clamorosa gaffe in diretta: “L’uomo ha distrutto i dinosauri”

Lecciso-Venier: continua la lotta social dopo l’intervista di Al Bano?