Non smette di far parlare la dichiarazione rilasciata da Albano Carrisi sulle sue difficoltà economiche conseguenti al coronavirus.

Il cantautore aveva infatti dichiarato di avere una pensione da 1470 euro e di aver subito esattamente come tutti gli altri il contraccolpo dovuto al lockdown ed all’arresto forzato dell’economia.

Oggi è Maurizio Costanzo a difendere Al Bano, dando un’interpretazione delle sue parole.

Le frasi di Al Bano sui problemi economici

Le frasi “incriminate” erano state dette durante un’intervista all’Agi: “(Percepisco, ndr) 1470 euro al mese, fino a qualche mese fa erano soltanto 1370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano”.

Si trattava di una cifra che il cantante non reputerebbe assolutamente adeguata alla sua sopravvivenza: “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione non me la passerei tanto bene”.

Al Bano non è però solo un cantante in pensione: è anche un cantante attualmente attivo (da solo o con l’ex moglie Romina fa moltissimi concerti ogni anno) ed ha un’azienda vinicola, nonché un albergo.

Attività che però, dice, per ora sono ferme.

L’opinione di Maurizio Costanzo

Oggi è Maurizio Costanzo a tornare sull’argomento: “La chiusura totale dei mesi scorsi ha creato danni anche a queste sue attività dove lavorano diverse persone: Insomma, potrà pure avere risorse accumulate, ma se non men entrano di nuove, il tesoretto finisce”, ha spiegato sul suo spazio personale su DiPiù Tv che il cantante “Non voleva offendere” e che non c’era alcuna intenzione di mancare di rispetto a coloro che hanno perso il lavoro o sono in gravissime difficoltà economiche a causa del blocco economico.

La frecciatina di Gianfranco Vissani

Ad Albano Carrisi era arrivata, giorni fa, anche la frecciatina di Gianfranco Vissani, che aveva commentato le sue dichiarazioni dalle pagine de Il Fatto Quotidiano: “Soltanto? Io ne prendo 3.500, ma ho lavorato 40 anni in Rai, ho scaricato tanto. E sono anche giornalista”.

Approfondisci:

Al Bano, la figlia 19enne Jasmine entra nell’azienda di famiglia

Al Bano, problemi economici per il lockdown: “Pensione di 1470 euro”