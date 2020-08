Sulla cresta dell’onda, Jasmine Carrisi continua a far parlare di sé. L’ultima figlia di Al Bano ha debuttato nel panorama musicale e, visti i suoi natali, è inevitabile immaginare quale possa essere il suo futuro. Nei giorni scorsi Jasmine si è espressa sulla possibile partecipazione a Sanremo, mentre ora in un’intervista a Nuovo ha detto la sua su un duetto con papà Al Bano.

Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano diventa cantante

Son passati due mesi da quando Jasmine Carrisi ha pubblicato il suo primo singolo, Ego, che ha sancito il suo debutto nella scena musicale.

Un brano che è stato anche commentato dal padre Al Bano, che ha dichiarato: “Non amo la musica rap, ma devo dire che questa prestazione rap di Jasmine mi è piaciuta tantissimo“.

Benedizione paterna, quindi, che ha alimentato voci sul suo futuro. Su tutti, nei giorni scorsi Jasmine è stata stuzzicata sulla sua partecipazione a Sanremo. La giovanissima, ha risposto che: “Nei miei progetti non c’è, però chiaramente sarebbe impossibile rifiutare una partecipazione a Sanremo qualora capitasse“.

Jasmine Carrisi sul duetto col padre Al Bano

Dal primo singolo a Sanremo, il passo successivo era inevitabilmente domandarsi se la sua strada e quella di papà Al Bano si incroceranno mai.

A domandarglielo è stato il settimanale Nuovo e ripresa da numerosi tabloid. Sulle possibilità di assistere ad un duetto Al Bano – Jasmine Carrisi, la giovane di casa si è espressa così: “Non ce lo vedo papà cantare con me e credo che un duetto insieme non sarebbe proprio il massimo”.

Una chiusura decisa per Jasmine, che ha anche confessato con chi vorrebbe invece esibirsi.

Neanche a dirlo, un altro figlio d’arte: “Mi piacerebbe una collaborazione con il mio amico Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi…“. Chissà in questo caso i due padri cos’avranno da dire.

