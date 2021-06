Nuovi guai tra Fedez e il Codacons, questa volta ad essere incriminata è la canzone Mille che secondo l’ente fa pubblicità occulta. Il Codacons ha presentato un esposto all’antitrust e IAP per chiedere di vietare la diffusione del video sul web e in tv, oltre a bloccare la cazone in radio.

All’ennesima denuncia del Codacons Fedez ha risposto in modo esilarante, coinvolgendo anche la moglie Chiara Ferragni.

Il Codacons contro Fedez e Mille

C’è un passaggio della canzone di Fedez con Achille Lauro e Orietta Berti che fa: “Hai risolto un bel problema, ma poi te ne restano mille“, che sembra proprio calzare a pennello per l’ennesima diatriba tra Fedez e il Codacons.

L’associazione dei consumatori ha nuovamente denunciato il cantante per pubblicità occulta e questa volta c’entra la Coca-Cola; il nome della bevanda è citato in una frase del ritornello cantato da Orietta Berti: “Labbra rosse Coca-Cola“.

Nel comunicato infatti si legge: “Fedez ci ricasca e, per l’ennesima volta, si rende protagonista di una pubblicità occulta a danno degli utenti, vietata dal nostro ordinamento e dalle disposizioni varate di recente dall’Antitrust in tema di videoclip musicali“. Nel comunicato, il Codacons ha ripercorso l’ultimo mese citando le vicende del concertone del Primo Maggio, le varie sponsorizzazioni sui social arrivando al testo della canzone Mille che “Accompagnata da un vidoclip è una vera e propria incitazione al consumo di Coca-Cola, oltre che una pubblicitù cammuffata da brano musicale viola le regole disposte dall’Antitrust“.

A seguire viene spiegato che, pur specificando la presenza di un product placement, non è sufficiente. Insomma, in conclusione, tali violazioni dell’Antitrust possono prtare a una sanzione pecunaria da 10mila a 5milioni euro.

Fedez risponde al Codacons

All’ennesima denuncia del Codacons Fedez ha risposto in modo del tutto originale, non mancando di far capire di essere spazientito dalla cosa.

Insiema a Chiara Ferragni, i due hanno fatto un simpatico video su Tik Tok dove, usando la canzone in sottofondo, hanno parlato dei problemi col Codacons.

Guarda il video:

Nella storia successiva, Fedez ha postato una foto del piccolo Leo con l’espressione imbrociata e la didascalia: “Io così“. Come finirà la querelle solo il tempo lo dirà.

Approfondisci:

Pippo Baudo su Fedez e il suo discorso al concertone del 1 maggio: “Avrei spento le telecamere”