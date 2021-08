Arisa non ci sarà alla prossima edizione di Amici. Dopo l’esperienza dell’ultimo anno come coach di canto al posto di Stash (che era seduto dal lato della giuria) sembra proprio che per la bravissima e simpaticissima cantante sia venuto il tempo dei saluti. La notizia è stata accolta con un certo sconcerto dai fan, ma a sconvolgerli di più è stata la scelta della sua sostituta, perché sì, ci sarebbe già un nome.

Arisa fuori da Amici: non sarà più coach di canto

A rilanciare la notizia bomba è stata Dagospia, che ha riferito di una lunga e difficile trattativa. Giuseppe Candela ha scritto infatti che tra Arisa e la produzione ci sarebbe stato “Un lungo tira e molla” che “Ha fatto arenare una complicata trattativa“.

Un vero e proprio colpo di scena che avrebbe lasciato di sasso anche la stessa Arisa che, pare, avrebbe rinunciato a Pekin Express che andrà in onda su Sky.

Lorella Cuccarini al posto di Arisa come insegnante di canto

Superato lo shock dell’addio di Arisa ad Amici, sui social si è già passati a quello successivo, ovvero chi prenderà il suo posto. Secondo le indiscrezioni fatte trapelare da Dagospia, nelle sedie dei prof di Amici ci sarà un rimescolamento, che ricorda un po’ il gioco delle tre carte, dovute alla new entry nel team ballo.

Con l’arrivo di un nuovo coach di ballo, Lorella Cuccarini, già confermata nel team della prossima edizione, ha accettato la nuova sfida di diventare prof di canto al posto di Arisa.

Raimondo Todaro entra nel cast di Amici 21

Un’altra indiscrezione sembra andare incontro alla conferma, ovvero quella di Raimondo Todaro che entra a far parte del team di Amici come insegnante di ballo. Al momento però, l’unica certezza sulla prossima edizione del talent Amici sembra essere la presenza di Lorella Cuccarini, oltre agli intramontabili Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La notizia è stata ripresa in un tweet anche da AmiciNews: “Lorella Cuccarini da proff di ballo si sposta a proff di canto. A prendere il suo posto tra i professori di ballo è: RAIMONDO TODARO“.

Il programma prenderà il via il prossimo 18 settembre alle 14.10 su Canale 5.