Arisa si sta godendo la sua estate dopo una stagione di Amici di Maria De Filippi che l’ha incoronata una delle favorite da pubblico e studenti. La cantante, per la gioia dei fan, potrebbe ora tornare nuovamente nella 21esima edizione del talent show Mediaset. Sarebbe lei infatti la prima insegnante confermata da Maria De Filippi, come riportano alcune indiscrezioni. E proprio per non tradire la fiducia di Queen Mary, Arisa avrebbe rinunciato a partecipare a un’altra trasmissione a un cachet molto sostanzioso.

Arisa torna ad Amici: prima insegnante confermata

È Chi a lanciare l’indiscrezione che vuole Arisa come di nuovo insegnante ad Amici, la scuola per giovani talenti della musica e del ballo di Maria De Filippi.

Secondo i rumors, la cantante è pronta a tornare al suo posto e per non deludere la fiducia della conduttrice avrebbe detto “no” a un altro programma, Pechino Express.

La trasmissione di sfide e viaggi di Costantino della Gherardesca sbarcherà su Sky con un nuovo conduttore e un nuovo nome, Pekin Express, e avrebbe offerto un bel gruzzolo ad Arisa per partecipare. I ben informati parlano di circa 200mila euro che avrebbe però rifiutato per poter tornare ad Amici.

Arisa ad Amici: una forza della natura

La cantante ad Amici è riuscita a conquistare le simpatie del pubblico e degli studenti, e anche di Rudy Zerbi, che benché avversario, ha fatto di tutto per poter ballare con la cantante durante l’ultima puntata.

Tra i due insegnanti si sono create dinamiche tra lo scherzoso e il preoccupante e non di rado il livello di scontro ha raggiunto livelli allarmanti.

L’estate di Arisa: single e sicura di sé

La cantante ha attraversato momenti burrascosi proprio dopo Amici, quando sembrava essersi riavvicinata ad Andrea Di Carlo. La relazione è poi naufragata tra frecciatine social e rammarichi, ma Arisa sembra ora godersi la sua estate tra impegni di lavoro e relax.

Arisa si mostra sicura di sé e più forte che mai, e condivide questi momenti con i follower su Instagram. In una foto celebra l’accettazione del suo corpo e sono tantissimi i complimenti per essersi mostrata senza trucchi, così com’è. Una prova della maturazione di un’artista che dopo la musica trova la sua quadra anche in televisione.

Approfondisci:

Deddy e Rosa Di Grazia di Amici, è finita tra i due: lo sfogo del cantante nel cuore della notte

Arisa lasciata da Andrea Di Carlo, lui su Instagram: “Cerca di essere felice, provaci ma senza di me”