Arisa e Andrea Di Carlo tornano a confrontarsi sui social a proposito della loro tormentata storia d’amore. La loro relazione, iniziata l’anno scorso, prosegue tra alti e bassi da 6 mesi. A febbraio l’annuncio del matrimonio imminente, a marzo Di Carlo che lascia Arisa, e poi di nuovo insieme per lasciarsi nuovamente a maggio. E ora? La situazione pare abbastanza confusa, la cantante e l’imprenditore continuano a rincorrersi, prendersi e lasciarsi. L’ultimo aggiornamento è arrivato ieri da una frecciatina di Arisa su Instagram a cui Di Carlo ha prontamente risposto causando anche l’intervento dell’influencer Naike Rivelli.

Arisa e Andrea Di Carlo, il post della cantante: una frecciatina a Di Carlo?

Tutto è iniziato da un post pubblicato da Arisa sulla propria pagina Instagram. La cantante ha postato un selfie. Si vede il suo volto riflesso in una finestra mentre osserva il paesaggio. A commento ha scritto: “Tu pensi che io non sappia scrivere, né pensare con la mia testa. E invece, lo sai che quando stiamo insieme cerco di venire dalla tua per non litigare e sto zitta?” E ancora: “Abbiamo vedute diverse o forse troppo simili per cavarci qualcosa di buono. Davanti allo specchio troviamo l’amore, e sia per me che per te, ci vuole… qualcuno davvero capace di amare”.

Un post criptico, ma che ha subito provocato l’intervento di Di Carlo.

Arisa e Andrea Di Carlo, la risposta dell’imprenditore

Andrea Di Carlo ha risposto in questo modo al sibillino post di Arisa, sentendosi probabilmente tirato in causa. “Io sono quello che conosci con pregi e difetti che sai e hai visto. Non ho inganni. Non so se risulto presente o assente. Sono io. E sai tutto. Sai chi sono, cosa provo, cosa dare e cosa non dare” ha scritto nei commenti. E ha proseguito: “Tu devi andare e stare dove davvero vuoi e solo quando lo saprai e lo vorrai starai bene.

Scoprilo e fallo. È il migliore augurio che posso fare a chi tengo”. Infine, così ha scritto Di Carlo in un successivo commento: “Per amare serve il cuore non la testa. Per amare ci vuole coraggio e voglia di crescere. Notte baby”.

Arisa e Andrea Di Carlo, l’intervento di Naike Rivelli

A questo scambio di frecciatine tra Arisa e Di Carlo sono intervenuti moltissimi fan (soprattutto della cantante) a sostegno dell’una o dell’altra parte. Tra i commenti spicca quello di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. L’influencer, probabilmente a conoscenza della situazione tra i due, ha scritto: “Magari parlarne privatamente sarebbe meglio”.